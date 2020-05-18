Изготавливают первую миллионную партию вакцины против COVID-19: она доказала эффективность

Группа ученых из США и Великобритании представили вакцину, которая показала 100% эффективность в тестах на шимпанзе. Вакцина предотвратила развитие пневмонии. Исследователи сразу же начали первую фазу клинических исследований. И не дожидаясь их результатов, запустили производство первого миллиона доз. Однако другие исследователи считают, что спешка не оправдана.

В журнале Nature опубликованы предварительные данные исследования вакцины ChAdOx1 nCoV-19 против COVID-19. Доклинические эксперименты на обезьянах доказали, что вакцина вызывает сильный иммунный ответ и защищает легкие животных от повреждений и развития пневмонии. Полученные данные еще не прошли все этапы рецензирования для публикации научной работы.

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Как доказали эффективность вакцины

Вакцинированные животные производили нейтрализующие антитела, которые могут предотвратить проникновение вируса в клетки. Пневмония не развилась ни у одной из шести привитых макак, в то время как в группе контроля воспаление развивалось у двух из трех обезьян.

В частности, у вакцинированных животных обнаружили более низкие уровни вирусной РНК в тканях легких, чем у не привитых. Именно поэтому, ученые предположили, что вакцина защищала от размножения вируса в легких.

Между тем с такими выводы не согласны другие ученые. Они считают, что вакцина способна обеспечить лишь частичную защиту (поскольку вирус в ткани легких все-таки появился и частота дыхания некоторых животных была сопоставима с больными) и пока совсем не понятно, какой результат на вакцину возникнет у человека, пишет Forbes.



Вакцину могут применять для людей в сентябре этого года / Фото Unsplash

Масштабное производство вакцины для людей

Несмотря на это, ученые уже запустили первую фазу клинического испытания ChAdOx1 nCoV-19 и даже массовое производство вакцины. Исследователи запланировали выпустить около 1 миллиона доз вакцины до сентября.

Как объясняют сами ученые, это вынужденная мера в условиях пандемии, которая в случае успешных результатов исследований позволит быстро обеспечить вакциной людей. Свои вероятные успехи они оценивают на 80%.

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