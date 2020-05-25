Как изменилось количество зараженных COVID-19 в Украине за май: инфографика

Самая крупная вспышка коронавирусной инфекции в Украине за последний месяц была зафиксирована 16 мая, когда лаборатории подтвердили 528 случаев заражения за сутки.

24 канал создал инфографику динамики заболеваемости коронавирусом в Украине за период с 11 по 25 мая. Данные по количеству больных были взяты в Минздраве.

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По состоянию на 25 мая в Украине зарегистрировали 21 245 случаев заражения коронавирусом. 623 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. В то же время 7 234 пациента уже выздоровели.

Наименьшее количество больных выявили 19 и 25 мая – не больше 260 случаев.

После всплеска 16 мая (528 случаев) заболеваемость начала постепенно снижаться до 19 мая (260 больных). Однако после этого количество положительных тестов на COVID-19 снова возросло.

Последние дни, 21-24 мая, приходило подтверждение новых случаев инфицирования в пределах 406-476 больных.

Добавим, что наибольшая вспышка подтверждена в Черновицкой области, где по состоянию на 25 мая уже 3083 человека с выявленным COVID-19.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине за май 2020 года / Инфографика 24 канала