Измерение температуры в аэропортах – неэффективный способ в борьбе с коронавирусом, – ВОЗ

После распространения коронавируса в мире, многие страны начали температурные скрининги на границе, в частности в аэропортах. Однако, по сообщению ВОЗ, измерение температуры у пассажиров при въезде в страну для предотвращения распространения заболевания не является эффективным.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что измерения температуры у пассажиров – затратная и не вполне эффективная процедура. Об этом пресс-служба ВОЗ опубликовала в обновленных рекомендациях.

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Причиной неэффективности температурного скрининга является то, что больной может находиться в инкубационном периоде без симптомов, или принять лекарства, которые снижают температуру.

"Контроль температуры тела на въезде или на выезде сам по себе не является эффективным способом предотвратить распространение инфекции между странами, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть явных симптомов на ранней стадии течения болезни, или они могут принять жаропонижающие и скрыть симптомы. Кроме того, такие мероприятия требуют существенных вложений, при этом пользы от этого может быть немного", – информирует ВОЗ.

Также в рекомендациях отмечено о том, что ограничение поездок и запрет въезда преимущественно неэффективны и имеют негативные экономические и социальные последствия. Такие меры необходимы только на первых стадиях вспышки, поскольку у стран есть больше времени на подготовку, а также для тех стран с ограниченными международными связями и возможностями борьбы с болезнью.

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 2 марта на коронавирус заболело более 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 3 тысяч человек, выздоровели – более 30 тысяч человек.

На протяжении минувших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.

По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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