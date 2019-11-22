Изобрели действенную вакцину против ВИЧ

Ученые проверили на кроликах новую вакцину, и она оказалась действенной против 87% штаммов ВИЧ.

Чтобы разобраться, как работает вакцина, сначала нужно понять, что коварство белка ВИЧ (Env) заключается в том, что организм не видит, когда он атакует, сообщает Immunity.

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Он мгновенно связывается с рецепторами и делает из клеток человека «маску». Иммунитет (а именно CD4-рецептор) не понимает, что проникает в организм, а в то время коварный белок Env проникает в CD4-рецептор и нейтрализует его, после чего отправляется разгуливать организмом.

Как работает вакцина

Специалисты разработали поддельный Env и оставили в нем незащищенные участки, чтобы иммунные клетки распознали врага. Таким образом организм должен выработать антитела, которые будут реагировать на так называемого "троянского коня", если он попадет в организм в следующий раз.



Схема этапов проведения вакцинации

Вакцина проходит в два этапа: сначала вводится вакцина с вирусом, который покрыт только частично, а в течение 48 недель вводят псевдовирус с целым щитом. Этот метод позволяет отобрать антитела, которые могут распознать вирус.

Во время тестирования на кроликах выделилт антитела E70, блокирующие связывание CD4, и антитела 1C2, которые атакуют Env вначале, после чего он теряет способность распространяться по организму.

Проведя ряд анализов ученые обнаружили, что 1C2 является эффективным для 87% штаммов ВИЧ из 208 проверенных. Специалисты хотят провести ряд тестов на животных, чтобы перейти к проверке действия вакцины на человека.

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