Изобрели инновационный способ определения хронической усталости

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Изобрели инновационный способ определения хронической усталости
Изобрели инновационный способ определения хронической усталости / innovationswallonnes.be

Исследователи из США впервые в мире создали медицинский тест, который сможет выявить у человека синдром хронической усталости.

Синдром хронической усталости многие считается выдумкой, но все потому, что врачи ищут подтверждения болезни не там, где нужно. Сейчас ученые склоняются к тому, что синдром возникает из-за психологических проблем, пишет PNAS.

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Микробиологи из Стэнфордского университета обнаружили, что синдром хронической усталости напрямую связан с воспалительными процессами, которые, в свою очередь, нарушают работу ферментов.

Ферменты играют важную роль, поскольку участвуют в перекачке ионов через мембраны клеток.

Исследователи разработали инновационную тест-систему, которую протестировали на 40 подопытных – 20 из них были здоровы, а у 20 подозревался синдром хронической усталости.

В итоге эксперты пришли к выводу, что хроническую усталость можно диагностировать после взятия анализа крови. По их словам, клетки и плазма больного и здорового человека ведут себя по-разному.

Эксперты надеются, что этот тест в будущем будут широко использовать в исследовательских лабораториях и клиниках для помощи врачам в определении точного диагноза.

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Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Психология
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