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Изобрели новый безопасный инсулин для диабетиков

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Изобрели новый тип инсулина / unsplash.com

Разработкой нового типа инсулина занималась международная группа ученых. Технология упростит ежедневный прием инсулина, а также сэкономит миллиарды долларов для сферы здравоохранения.

Ученые из Австралии и Японии, о которых пишет The Florеy, синтезировали в лаборатории нефибриллярную форму инсулина. Препарат получил название гликоинсулин и уже подтвердил способность снижать уровень глюкозы в крови.

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Инсулин, который сегодня используют диабетики для ежедневных инъекций, не является абсолютно безопасным, ведь может образовывать фибриллы.

Эти "сгустки" представляют серьезный риск для пациентов, поскольку могут блокировать доставку инсулина и привести к осложнениям.

В доклинических экспериментах ученые доказали, что гликоинсулин не образует фибрилл.

Сейчас одним из вариантов введения инсулина в организм являются специальные помпы, с помощью которых доставка гормона происходит непрерывно в небольших дозах. Чтобы снизить риски возникновения фибрилл, необходимо менять помпы каждые 24-72 часа.


Новый синтезированный инсулин является безопасным для человека/Фото: Unsplash

Гликоинсулин может продлить срок использования до шести дней.

Мы видим большой потенциал гликоинсулина для облегчения жизни миллионов пациентов с диабетом, особенно для тех, кто каждый день использует помпы,
– отметили авторы.

Сейчас команда работает над упрощением процесса производства, чтобы проверить действие гликоинсулина в клинических исследованиях.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Медицина Лечение Здоровье Новости Здоровье Диабет
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