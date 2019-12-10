Изобрели новый метод лечения кишечника: гель заживляет даже язвы

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Гидрогель для лечения кишечника / xn--20531-uua.biz

Гидрогель работает подобно пластырю для раны и одновременно выполняет роль пробиотика для лечения воспалительных заболеваний кишечника. Это новое средство для тех, кто страдает от тяжелых заболеваний – болезни Крона или язвенного колита.

Для создания терапевтического гидрогеля для кишечника ученые из Гарвардского университета использовали штамм генномодифицированных бактерий кишечной палочки E.coli.

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Гель для заживления кишечника

Гидрогель имеет название PATCH.

Исследования на животных показали, что препарат, подобно пластырю, защищает стенки кишечника и способствует заживлению слизистой.

Нынешняя терапия для лечения пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника стоит дорого, устраняет преимущественно только симптомы заболевания, а не причину, и вызывает побочные эффекты.

Известно, что противовоспалительные препараты снимают только острое воспаление, а антибиотики уничтожают полезные бактерии кишечника.


Создали гель для заживления кишечника

Гидрогель PATCH направлен не только на борьбу с тяжелыми симптомами. Пероральное введение препарата также восстанавливает слизистую оболочку кишечника,
– отмечают ученые.

Свойства геля позволяют ему не разрушаться в агрессивной среде желудка и взаимодействовать со стенками кишечника в пораженных участках.

Следующий этап исследования показал, что ректальное введение геля грызунам с язвенным колитом способствовало снижению воспалительных процессов и быстрому заживлению повреждений кишечника.

Исследователи также подготовили доказательные фото, на которых изображен участок толстого кишечника грызунов в здоровом состоянии (слева), при язвенном колите (в центре) и после лечения препаратом PATCH (справа).

Наш метод может стать важным этапом в терапии пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Гидрогель снизит разрушительное действие антибиотиков и противовоспалительных препаратов, а также защитит от рецидива,
– заключают разработчики.

 
Язвенный колит – что это?

Точная причина зарождения болезни не установлена. Нервозность – один из симптомов болезни.

Развитие болезни тесно связано с состоянием иммунной системы. У таких больных наблюдается пищевая аллергия на некоторые продукты, в частности, на белок молока.

Нарушается клеточный иммунитет и развиваются антитела к собственному организму. У некоторых больных течение этого процесса настолько яркое и стремительное, что очень быстро приводит к хирургическому вмешательству.

Язвенный колит имеет способность снижать естественную защиту организма и препятствует процессу переваривания пищи.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина Желудочно-кишечный тракт
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