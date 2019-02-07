Изобрели новый способ лечения опасной половой инфекции

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Найден новый способ лечения от опасной половой инфекции
Найден новый способ лечения от опасной половой инфекции / Unsplash

Исследователи из Университета Ватерлоо разработали новый способ профилактики и лечения хламидиоза – наиболее распространенной в мире бактериальной инфекции, что передается половым путем.

Если хламидии не лечить или если лечение занимает длительный период времени, это может привести к бесплодию и другим репродуктивным проблемам, поэтому важно найти новые способы лечения этой распространенной инфекции, рассказали исследователи EurekAlert.

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Новое лечение – тип генной терапии, осуществляемой с помощью нанотехнологий, демонстрирует 65-процентный успех профилактики хламидийной инфекции при однократном приеме. По словам ученых, новый препарат предотвращает попадание большинства хламидий в клетки репродуктивной системы и уничтожает бактерии, способные проникать через клеточную стенку.

 
Хламидиоз – что это?
Хламидиозом называют распространенную венерическую болезнь, характеризующуюся замедленным, острым или бессимптомным течением. Возбудитель заболевания – простейший микроорганизм хламидия, живущий в клетках организма человека. Инфекция поражает слизистые мочеполовой системы и прямой кишки. Возможно поражение слизистой оболочки рта, горла и глаз во время орального секса.

Исследователи смогли добиться этого, используя небольшую рибонуклеиновую кислоту для таргетинга на специфический ген PDGFR-бета в женском репродуктивном тракте, который создает белок, связанный с бактериями хламидиоза.

Молекула рибонуклеїнової кислоти
Молекула рибонуклеиновой кислоты

 
Хламидиоз – профилактика заболевания
Важно пользоваться презервативом, не вести беспорядочную половую жизнь. Также не игнорируйте походы к гинекологу или урологу, это может сохранить Ваше здоровье.

Ориентируясь на PDGFR-бета, мы можем остановить создание белка, который Chlamydia будет использовать для проникновения в клетки. В результате вероятность возникновения инфекции меньше,
– отмечает один из ученых.

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Теги: Здоровье Лечение Медицина Секс
Источник: Здоров'я 24
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