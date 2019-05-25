Изобрели первую "легальную" марихуану

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Создали марихуану без запрещенных веществ
Создали марихуану без запрещенных веществ / pixabay.com

Ученые разработали первый в мире сорт "легального каннабиса" – растение обладает полезными свойствами и не содержит запрещенный тетрагидроканнабинол (ТГК).

Это удалось сделать Инженеру из Политехнического университета Валенсии (Испания) Сальвадору Солеру и его коллегам, пишет El Mundo.

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Ученым удалось остановить в зародыше возникновение ТГК – запрещенного психоактивного компонента и повысить содержание других веществ – таких, как каннабигерол (КБГ).

 
Инженер Сальвадор Солер
"Как показывают исследования, КБГ обладает противовоспалительными и противоопухолевыми, антиревматическими свойствами, а также применяется как паллиативное средство при болезни Альцгеймера".

В перспективе новый сорт может применяться при лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона, колоректального рака, глаукомы и психических расстройств. Препараты на основе "легального каннабиса" могут появиться в аптеках уже через три-пять лет, после необходимых клинических испытаний, утверждает исследователь.

Де у світі легалізована марихуана
Где в мире легализована марихуана

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Здоровая жизнь Наркотики
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