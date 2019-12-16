Изобрели пленку, которая отталкивает вирусы и бактерии: это сократит использование антибиотиков

Ее можно использовать не только в медицине, но и в общественных учреждениях и быту – например на дверных ручках или поручнях, для обертки пищевых продуктов. Последнее поможет уничтожить сальмонеллу, листерию и другие бактерии, которые могут быть в пище.

Новую защитную пленку разработала команда ученых из канадского Университета МакМастер. Исследователи говорят, что поверхность прочная, гибкая и недорогая в изготовлении, пишет CNN.

Важно: Как отличить вирусную инфекцию от бактериальной

Придумывая покрытие, ученые вдохновились примером водостойких листьев лотоса. Текстура пленки состоит из микроскопических "морщин", благодаря чему капля воды или крови просто отскакивает, когда приземляется на поверхность. Таким же образом от нее "отскакивают" и бактерии.

Мы разработали эту упаковку, чтобы устранить основную угрозу, которую представляют бактерии с множественной лекарственной устойчивостью. Важно уменьшить их распространение от одного человека к другому,

– рассказала инженер-физик Лейла Солеймани, которая возглавляла исследование.



Каждый год из-за устойчивости к антибиотикам умирает 750 тысяч человек / Cosmo

Специалисты проверили материал наиболее опасными формами устойчивых к антибиотикам бактерий – Staphylococcus aureus и Pseudomonas. Используя микроскоп, они убедились в том, что никакие бактерии не могут переноситься на поверхность.

Эта технология может использоваться во всех общественных учреждениях, больницах, в транспорте и дома. Ученые считают это настоящим прорывом в борьбе с антибиотикорезистентностью и распространением инфекционных и бактериальных болезней среди людей.

Поскольку мир сталкивается с кризисом антимикробной устойчивости, мы надеемся, что он станет важной частью антибактериального инструментария,

– рассказал один из руководителей исследования Тохан Дидар.

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