Изобрели революционный препарат против мигрени

Каждая пятая женщина страдает от симптомов мигрени: сильной головной боли, вплоть до ощущения тошноты и рвоты. Обычные обезболивающие средства не помогают. Ученые представили новый препарат, который лечит и предупреждает симптомы мигрени. Что о нем известно, рассказала врач.

Механизм развития мигрени отличается от других видов головной боли, поэтому и подход к лечению другой. Препарат Aimovig – один из первых препаратов, одобренный для лечения мигрени. Эффективность препарата подтверждена клинически, говорится в исследовании.

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Возникновение мигрени связывают с наличием в организме кальцитонин-ген – связующего пептида – CGRP. Именно этот пептид взаимодействуя с рецепторами провоцирует расширение сосудов и возникновения приступа мигрени.

Новые лекарства против мигрени

Erenumam ("Aimovig") является препаратом на основе человеческих моноклональных антител (G2), которые связываются и блокируют CGRP.

Препарат выпускается в виде инъекционной ручки для подкожных инъекций дозой 70 мг.

Инъекции вводятся подкожно один раз в четыре недели.

Людмила Пидкуймуха "Препарат уже одобрен и не имеет противопоказаний. Действительно помогает и облегчает жизнь пациентов с мигренями. Но, к сожалению, пока не зарегистрирован в Украине. Цена препарата колеблется от $575 в USA до $700 и более – в других странах за одну инъекцию. На одном сайте в Украине, разумеется, не в аптечной сети, препарат предлагают за космические 24 тысяч гривен. Поэтому, к сожалению, очень мало людей могут позволить себе лечение новым препаратом. Остается надеяться на снижение цен и на то, что препарат зарегистрируют в Украине".

Первопричина мигрени неизвестна, но считается, что нарушение возникает вследствие временного изменения химических веществ в мозге и сосудах. Мигрень может быть вызвана гормональными, эмоциональными, диетическими, физическими и экологическими изменениями, а также некоторыми другими факторами.

Невролог Людмила Пидкуймуха рассказывает о других способах лечения мигрени, которые используют специалисты.



Лечить мигрень трудно

Способы лечения мигрени, которые используют сейчас

Лечение во время приступа: парацетамол 1000 мг, аспирин 1000 мг в сочетании или без с метоклопрамидом 10 мг. Можно применять и другие НПЗ: диклофенак 50-100 мг, ибупрофен 800 мг, напроксен 500-1000 мг.

При неэффективности – применяются триптаны: золмитриптан 2.5-5 мг, суматриптан 50-100 мг, ризотриптан 5-10 мг.

Профилактическое лечение назначается индивидуально в зависимости от частоты приступов мигренозной боли в месяц.

Из немедикаментозного лечения рекомендовано: рациональный режим сна, релаксация (пилатес, йога) физические упражнения, физио и рефлексотерапия.

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