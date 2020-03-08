Изобрели съедобную вакцину, неприхотливую к хранению

Американские ученые не только сумели создать вакцину, которую можно хранить при комнатной температуре, но и сделали ее "съедобной".

Вакцины очень капризны к внешним условиям, поэтому в западных странах 40% от их стоимости составляют именно хранение и транспортировка, сообщает Science Advances.

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Поэтому то, что ученые пытаются найти более устойчивые препараты вакцин, совсем не удивительно. Ученая Мария Кройл вместе со своей командой разработала новый вид вакцины. Новая вакцина может храниться при комнатной температуре и вообще сама по себе является тонкой съедобной пленкой.

Марии Кройл рассказала, что на идею ее вдохновил документальный фильм, который рассказывает о том, как ДНК древних насекомых сохраняются в янтаре. Следовательно, разработка началась в том же году. Ученый более 10 лет пыталась найти такую комбинацию солей и сахаров, которая бы не разрушала белковый комплекс вакцины.

В целом команда ученых испытала 450 различных вариаций, пока не нашла нужную комбинацию.



Вакцина в виде съедобного пластыря / UT News

Как работает такая вакцина?

На тонкую подложку наносят раствор с антигенами. Жидкость быстро высыхает, оставляя прочный матрикс, в котором эти антигены и стабилизируются. После этого, для большей защиты, препарат покрывается защитной пленкой из съедобного материала.

Введение живых вирусов гриппа на пленке сублингвально (под язык) или трансбукально (между десной и щекой) стимулировало иммунный ответ так же эффективно или даже эффективнее, чем внутримышечная инъекция,

– говорится в исследовании.

Проект уже нашел свое финансирование, в том числе и от фармацевтической компании Asklepios BioPharmaceutical Inc.

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