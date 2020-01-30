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Изобрели способ, который избавит диабетиков от уколов инсулина

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Искусственная поджелудочная заменит инсулин диабетикам / newatlas

Людям, живущим с диабетом первого типа, нужно постоянно проверять уровень сахара в крови и колоть инсулин. Израильская биомедицинская компания утверждает, что придумали средство, которое избавит людей с диабетом от постоянного контроля уровня сахара в крови и уколов инсулина.

Ученые из Израиля изобрели искусственную поджелудочную, которая значительно отличается от предыдущих изобретений ученых, пишет New Atlas.

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Создали искусственную поджелудочную для диабетиков

Компания Beta-O2 Technologies разработала прототип биоискусственной поджелудочной железы. Устройство выполнено из титана, его размер всего 64 миллиметра, искусственная поджелудочная включает в себя микрокапсулу с панкреатическими клетками. Устройство отслеживает уровень глюкозы и в случае необходимости производит и доставляет инсулин.

Отличие устройства от других искусственных поджелудочных — в запасе кислорода. В предыдущих разработках из-за ограниченного запаса кислорода в крови пациента клетки теряли жизнеспособность. Новый имплант оснащен кислородным баком, который нужно пополнять всего раз в неделю.


Искусственная поджелудочная мость панкреатические клетки/Фото: Newatlas

Исследователи, в частности убеждают, что устройство можно использовать без дополнительной иммуносупрессивной терапии. Также, впоследствии устройство можно без труда удалить из организма.

Оно уже прошло испытания на четырех пациентах из Швеции. После десяти месяцев они не имели никаких побочных эффектов — клетки остались живыми и активными.

В этом году ученые планируют продолжить масштабные эксперименты на людях.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Диабет
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