Изобрели спрей против обморожения: препарат спасет носы и пальцы
Ученые разработали гель-спрей против обморожения. Препарат особенно актуален для альпинистов и любителей зимних видов спорта.
Американские ученые разработали рецептуру лекарственного гель-спрея для лечения обморожения.
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Как действует гель-спрей против обморожения
Формула препарата состоит из компонентов, которые останавливают воспалительный процесс – снижают уровень воспалительных цитокинов в области раны и кровотока.
Именно такое воздействие на поврежденный участок кожи ускоряет заживление.
Процесс обморожения тканей происходит вследствие замерзания и кристаллизации жидкости на коже, что приводит к воспалителению, ухудшению кровотока и гибели клеток.
Любителям активного зимнего отдыха, препарат особенно нужен
Чаще всего обморожению подвергаются выступающие части тела – уши, нос, пальцы рук и ног.
Если обморожение оставить без лечения, последствия могут быть тяжелыми. В частности, это может привести к гангрене и ампутации пораженного участка кожи или конечностей.
Главным компонентом геля является гепарин, который усиливает кровообращение. Чтобы обеспечить его проникновение глубоко в кожу ученые поместили гепарин в липидные "курьеры" – липосомы.
Также в состав препарата входит ибупрофен в качестве болеутоляющего и противовоспалительного средства, а также пропиленгликоль, который необходим для защиты свойств препарата при экстремально низких температурах.
Вероятно, гель можно будет применять и в качестве меры предосторожности против обморожения
Предыдущие эксперименты показали удивительные результаты: раны вследствии обморожения зажили в течение двух недель.
Без надлежащего лечения обмороженные участки кожи заживают всего на 40%.
Следующие этапы исследования должны доказать эффективность и безопасность для людей.
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