Изобрели спрей против обморожения: препарат спасет носы и пальцы

Ученые разработали гель-спрей против обморожения. Препарат особенно актуален для альпинистов и любителей зимних видов спорта.

Американские ученые разработали рецептуру лекарственного гель-спрея для лечения обморожения.

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Как действует гель-спрей против обморожения

Формула препарата состоит из компонентов, которые останавливают воспалительный процесс – снижают уровень воспалительных цитокинов в области раны и кровотока.

Именно такое воздействие на поврежденный участок кожи ускоряет заживление.

Процесс обморожения тканей происходит вследствие замерзания и кристаллизации жидкости на коже, что приводит к воспалителению, ухудшению кровотока и гибели клеток.



Любителям активного зимнего отдыха, препарат особенно нужен

Чаще всего обморожению подвергаются выступающие части тела – уши, нос, пальцы рук и ног.

Если обморожение оставить без лечения, последствия могут быть тяжелыми. В частности, это может привести к гангрене и ампутации пораженного участка кожи или конечностей.

Главным компонентом геля является гепарин, который усиливает кровообращение. Чтобы обеспечить его проникновение глубоко в кожу ученые поместили гепарин в липидные "курьеры" – липосомы.

Также в состав препарата входит ибупрофен в качестве болеутоляющего и противовоспалительного средства, а также пропиленгликоль, который необходим для защиты свойств препарата при экстремально низких температурах.

Вероятно, гель можно будет применять и в качестве меры предосторожности против обморожения

Предыдущие эксперименты показали удивительные результаты: раны вследствии обморожения зажили в течение двух недель.

Без надлежащего лечения обмороженные участки кожи заживают всего на 40%.

Следующие этапы исследования должны доказать эффективность и безопасность для людей.

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