Изобрели умные контактные линзы, которые самостоятельно контролируют состояние глаз

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Техно-линзы / Unsplash

Эти контактные линзы должны следить за состоянием глаз, выявлять проблемы со зрением и помогать в лечении.

Команда ученых из Южной Кореи добавила в контактную линзу миниатюрные электронные схемы, аккумуляторы и антенны, сообщает WebMD.

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Новые линзы не ограничивают поле зрения, а также не вызывают раздражения или дискомфорта.

Теоретически это устройство может найти на ранней стадии такие серьезные заболевания, как глаукома или диабет,
– сказал автор исследования Санг-Янг Ли.

Винайшли розумні лінзи
Создали контактные линзы, которые смогут диагностировать болезни глаз в будущем / Unsplash

Линзы уже протестировали на кроликах и одном человеке. В течение 10 минут они не вызвали ни дискомфорта, ни покраснения глаз. Тестовый пациент не жаловался на ограниченность поля зрения.

Но члены команды понимают, что надо провести масштабное исследование на людях, которое еще даже не запланировано. Это значит, что пациентам еще необходимо ждать того момента, когда разработка появится на рынке.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Техно Здоровая жизнь Искусственный интеллект Здоровье глаз Разработки
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