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Изоляция не действует без постоянных тестов, – ВОЗ к странам, что не проводят тесты на Covid-19

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Всемирная организация здравоохранения подвергла критике государства, которые не прилагают достаточно усилий для выявления и сдерживания опасного коронавируса.

Но мы не наблюдали соответствующей активности в тестировании, изоляции и отслеживании контактов, что является основой быстрого реагирования, отметил представитель ВОЗ, не называя конкретных стран, пишет CNBC.

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Глава ВОЗ подчеркнул, что все страны должны иметь возможность тестировать всех потенциальных носителей коронавируса. Невозможно бороться с пандемией вслепую. Необходимо знать, где происходит заражение.

 
Тедрос Аданом Гебреисус – гендиректор ВОЗ
“У нас простой призыв для всех стран: тесты, тесты, тесты. Проверяйте каждый подозрительный случай. Если анализы положительные, изолируйте людей и ищите тех, с кем они контактировали в течение двух дней до появления симптомов, и тестируйте их тоже”.

Что касается лечения больных, то в первую очередь следует оказать помощь пациентам с хроническими заболеваниями. Там, где есть такая возможность, следует оказывать помощь людям с легкой формой течения инфекции во временных медицинских центрах, развернутых на стадионах и в спортзалах. А больницы освободить для тяжелых случаев.

И еще раз: тесты, тесты, тесты. Это серьезная болезнь. Согласно последним данным, люди за 60 находятся в группе повышенного риска, но есть смертельные случаи среди молодежи, в том числе детей,
– заявил Гебреисус.

Проводят ли тесты на коронавирус в Украине

Примечательно, что в Украине тоже есть проблема с тестированием людей с подозрением на коронавирус. Известно, что тест могут провести, только если пациент был за границей или контактировал с больным, у которого уже подтвердили диагноз. Иначе – всем отказывают.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что это слишком дорогое удовольствие – "проводить тесты на коронавирус всем желающим". И заверил, что Минздрав действует согласно указаниям ВОЗ. Впрочем, новое обращение Всемирной организации здравоохранения свидетельствует об иных рекомендациях.

Сейчас в Украине 14 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом Covid-19. В Черновицкой области – 10 больных, в Житомирской – 1, Киевской области – 1 и в городе Киев – 2 подтвержденных случая.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине ВОЗ Лечение
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