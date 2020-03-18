Изоляция не действует без постоянных тестов, – ВОЗ к странам, что не проводят тесты на Covid-19
Всемирная организация здравоохранения подвергла критике государства, которые не прилагают достаточно усилий для выявления и сдерживания опасного коронавируса.
Но мы не наблюдали соответствующей активности в тестировании, изоляции и отслеживании контактов, что является основой быстрого реагирования, отметил представитель ВОЗ, не называя конкретных стран, пишет CNBC.
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Глава ВОЗ подчеркнул, что все страны должны иметь возможность тестировать всех потенциальных носителей коронавируса. Невозможно бороться с пандемией вслепую. Необходимо знать, где происходит заражение.
Что касается лечения больных, то в первую очередь следует оказать помощь пациентам с хроническими заболеваниями. Там, где есть такая возможность, следует оказывать помощь людям с легкой формой течения инфекции во временных медицинских центрах, развернутых на стадионах и в спортзалах. А больницы освободить для тяжелых случаев.
И еще раз: тесты, тесты, тесты. Это серьезная болезнь. Согласно последним данным, люди за 60 находятся в группе повышенного риска, но есть смертельные случаи среди молодежи, в том числе детей,
– заявил Гебреисус.
Проводят ли тесты на коронавирус в Украине
Примечательно, что в Украине тоже есть проблема с тестированием людей с подозрением на коронавирус. Известно, что тест могут провести, только если пациент был за границей или контактировал с больным, у которого уже подтвердили диагноз. Иначе – всем отказывают.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что это слишком дорогое удовольствие – "проводить тесты на коронавирус всем желающим". И заверил, что Минздрав действует согласно указаниям ВОЗ. Впрочем, новое обращение Всемирной организации здравоохранения свидетельствует об иных рекомендациях.
Сейчас в Украине 14 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом Covid-19. В Черновицкой области – 10 больных, в Житомирской – 1, Киевской области – 1 и в городе Киев – 2 подтвержденных случая.
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