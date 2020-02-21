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Израиль и Аргентина поблагодарили Украину за эвакуацию их граждан из Уханя

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Правительства Аргентины и Израиля поблагодарили Украину за эвакуацию из Уханя / rbc.ua

Министерства иностранных дел Израиля и Аргентины выразили Украине свою благодарность за эвакуацию их граждан из китайского Уханя. Самолет SkyUp 20 февраля доставил в Украину одного израильтянина и восемь аргентинцев.

Со словами благодарности к Украине обратились представители властей Израиля и Аргентины.

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Израиль высоко оценивает усилия украинского правительства относительно эвакуации гражданина Израиля Томера Звулуна из Уханя. Это еще один пример крепких отношений между нашими странами, – отметил глава МИД Израиля.

Соответствующее сообщение он сделал в твиттере.

За эвакуацию своих граждан из эпицентра распространения коронавируса поблагодарили и власти Аргентины, информирует пресс-служба МИД страны.

Правительство Аргентины еще раз благодарит Украину за ее щедрость и Китая за сотрудничество в этой неоценимой акции,
– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Украина эвакуировала из Уханя 45 своих граждан, а также 27 иностранцев. Среди них – граждане Беларуси, Аргентины, Эквадора, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Панамы, Израиля.

Основное об эвакуации украинцев и иностранцев из Уханя в Новые Санжары

  • 20 февраля самолет со здоровыми украинцами и иностранцами из Уханя приземлился в Харькове. Оттуда эвакуированных автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Там все эвакуированные проведут 14 дней на обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел. Сейчас все здоровы и чувствуют себя хорошо.
  • Против прибытия эвакуированных из Уханя в Новые Санжары взбунтовались местные жители. Они устроили массовые протесты с блокировкой дорог и стычками с правоохранителями.
  • Силовикам под вечер удалось оттеснить от дороги блокировщиков, поэтому все 7 автобусов с эвакуированными заехали в медцентр.
  • В столкновениях пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Полиция задержала 24 человека и открыла 5 дел по факту столкновений. Впоследствии 23 задержанных отпустили.

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новые Санжары Новости Здоровье Китай Здоровье Коронавирус 2020 Новости политики Аргентина Новости Израиля Лечение
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