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Израиль сообщил о прорыве в разработке вакцины против COVID-19

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Израиль сообщил о прорыве в разработке вакцины против COVID-19 – 24 Канал
Вакцина против коронавируса в Израиле: что известно / Unsplash

Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт рассказал об успешности исследований вакцины против коронавируса. По его словам, это "значительный прорыв" в разработке лечения против COVID-19.

Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт посетил Израильский институт биологических исследований (IIBR), сообщают The Times Of India и I24.

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В IIBR Беннетту продемонстрировали, как продвигаются исследования вакцины против коронавируса. В сообщении ведомства говорится, что ученым удалось разработать "антитело, которое атакует вирус моноклональным путем и может нейтрализовать его в организме больных".

Это антитело, которое уникальным образом атакует вирус и может нейтрализовать его в организме пациентов,
– сказал Беннетт.

Впрочем, в сообщении не уточняли, проводили ли израильские ученые испытания на людях. Вместе с тем, институт уже находится в процессе патентования препарата, после чего будет пытаться "наладить контакт" с международными компаниями, чтобы производить вакцину в коммерческих масштабах.

Я горжусь исследователями Института биологических исследований, достигших огромных успехов. Творчество и еврейский дух сделали это удивительное достижение возможным. Министерство обороны полностью отдано борьбе с коронавирусом,
– сказал Беннетт.

Также Беннетт не назвал сроков, в пределах которых мир смог бы увидеть вакцину.


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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Медицина Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение исследования Наука Новости Израиля Вакцинация
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