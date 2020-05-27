В Израиле изобрели многоразовую защитную маску, которая уничтожает вирусы: фото

В Израиле придумали "самоочищающуюся" маску, которая подвергается электрическому самонагреванию. По словам разработчиков, этот метод деактивирует вирусы и бактерии, которые накопились на ней.

Многоразовую маску с подзарядкой разработал декан факультета материаловедения и инженерии Израильского технологического института в Хайфе Яир Эйн-Эли, сообщает Министерство иностранных дел Израиля.

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По словам профессора, внутри маски равномерно распределены углеродные волокна. Когда они нагреваются с помощью слабого тока, вирусы на маске погибают. Для этого необходимо лишь 2 ампера, USB и любой доступный источник электроэнергии.



Прототип многократной маски с подзарядкой / Фото: mfa.gov.il

Исследовательская группа профессора уже создала первый прототип маски и проверила ее. Разработчики подали патент в США и в настоящее время ведут переговоры с рядом коммерческих структур о запуске массового производства.



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