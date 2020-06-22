В Израильском институте биоисследований заявили, что создали и провели успешные доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции.

Ученые считают вакцину VSV-ΔG-spike безопасной и эффективной против SARS-CoV-2. Об этом есть публикация на ресурсе bioRxiv.

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Биотехнологи отмечают, что их вакцина состоит из генномодифицированного вируса везикулярного стоматита Индиана (VSV): он способен кодировать белок-шип (S-белок) с поверхности коронавируса и этим вызывает иммунную реакцию организма.

VSV – что это? Это РНК-вирус, который вызывает заболевание у лошадей, крупного рогатого скота и свиней. Может вызвать гриппоподобные инфекции у людей. Обычно быстро проходит без лечения. Его и раньше использовали как платформу для создания вакцин.

Полученный продукт через месяц тестировали на хомяках. Отмечается, что животные набирали вес и выглядели совершенно здоровыми.

Вакцинация происходила как внутримышечно, так и подкожно. Разницы не обнаружено. В заключении ученых говорится, что одной вакцинации было достаточно, чтобы "привести к быстрой и мощной индукции нейтрализующих антител против коронавируса".

Позже ученые попытались заразить хомячков настоящим коронавирусом через нос, но болезнь не развивалась у животных.

К преимуществам новой вакцины авторы отнесли то, что VSV может легко "размножаться" и вызывает сильный иммунитет.