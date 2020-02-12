Известна дата снятия карантина с японского лайнера Diamond Princess, на котором есть украинцы

Карантин на круизном лайнере Diamond Princess, на котором находятся около 3,7 тысяч человек из более чем 50 стран, планируется завершить 19 февраля.

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на оператора Princess Cruises.

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Добавим, что в Минздраве Японии предполагают, что примерно 336 человек инфицированы коронавирусом. Сейчас на борту находится команда из семи фармацевтов, которые выдают лекарства пассажирам.

Кроме того, исполнительный вице-президент компании Раи Калуори заявил в видеообращении, что "высшим приоритетом является обеспечение гостей и экипажа лекарствами".

Что известно о вспышке коронавируса на лайнере

На борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не обнаружили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не меньше 14 дней.

9 февраля установили 70 случаев заражения на судне, впоследствии сообщили еще о шести людях, которых госпитализировали из-за болезни на коронавирус, в частности украинца.

Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а затем сошел на берег в Гонконге.

Известно, что на судне на коронавирус заболели 2 украинца – 25-летний мужчина и 37-летняя женщина.



Еще в 60 пассажиров лайнера Dimond Princess обнаружили коронавирус / Фото: Reuters

Последние данные о распространении китайского вируса:

По состоянию на 12 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1115 человек. Общее количество инфицированных – более 45 тысяч по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, однако на лайнере "Diamond Princess" заболели 2 украинца.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, однако эвакуация не состоялась.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала​

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