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Известно, граждан каких государств, эвакуируют вместе с украинцами

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Эвакуация из Уханя / ucpnz.co.nz

18 февраля Украина проведет эвакуация граждан 10 стран, включая украинцев.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц во время брифинга рассказал, граждан каких стран будет эвакуировать Украина из китайского города Ухань.

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Граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании,
– отметил Андрей Заяц.

Ранее в Минздраве сообщили, что кроме украинцев, власть приняла решение взять на борт 25 иностранцев, которые тоже будут находиться на карантине в Украине. Примечательно, что средства за их эвакуацию авиакомпания получит от государств граждан, которые будут эвакуированы.

Власти Украины заявили о готовности к эвакуации/Фото:

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Что известно об эвакуации украинцев из Уханя?

  • Эвакуация украинцев из Китая состоится 18 февраля, а уже через день – 20 февраля, граждане будут на территории Украины.
  • Эвакуацию планировали дважды, в первый раз украинцев должны были вернуть на родину 12 февраля, но за несколько часов до вылета им сообщили, что эвакуацию переносят на 19 февраля.
  • Всех эвакуированных обяжут подписать согласие на 14-дневный карантин. Перед вылетом пассажиры пройдут обязательный медицинский контроль и если окажется, что у кого-то температура превышает 37,2, его на самолет не пустят.
  • Кроме того, несмотря на наличие защитных костюмов, на карантин пойдет и персонал, который занимался обслуживанием пассажиров.
  • Пока неизвестно, в какой аэропорт прибудут эвакуированные, его выберут в зависимости от того, где будет место карантина, о котором тоже однозначного ответа ни Минздрав, ни МИД, ни МВД не предоставили.
  • В Украине есть два обсерватора, куда заселят эвакуированных, еще один будет резервным. Медицинское учреждение будет под охраной и постоянным наблюдением работников Национальной гвардии и Нацполиции.
  • После высадки самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы будут сожжены.


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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Медицина Новости Здоровье Здоровье Лечение Коронавирус 2020
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