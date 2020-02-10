Известно, когда эвакуируют украинцев из эпицентра распространения коронавируса
Украине 11 февраля проведет экстренную эвакуацию украинцев из китайской провинции Хубэй, которая сейчас закрыта на карантин из-за стремительного распространения опасного коронавируса.
Об этом сообщило Посольство Украины в Китайской Народной Республике и в Монголии.
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В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), Правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украину,
– говорится в сообщении посольства.
Ведомство также отметило, что украинцы, которых вернут в Украину, должны быть полностью готовы к коммуникации и обязательному 14-дневного карантина.
Последние данные о распространении китайского вируса:
- По состоянию на 10 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 910 человек. Общее количество инфицированных – около 40 ты по всему миру.
- Два украина заразились коронавирусом на круизном лайнере Dimond Princess, который находится на карантине у берегов Японии.
- От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
- В Китай временно прекратили групповые туры.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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