Известно, когда эвакуируют украинцев из эпицентра распространения коронавируса

Украине 11 февраля проведет экстренную эвакуацию украинцев из китайской провинции Хубэй, которая сейчас закрыта на карантин из-за стремительного распространения опасного коронавируса.

Об этом сообщило Посольство Украины в Китайской Народной Республике и в Монголии.

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В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), Правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украину,

– говорится в сообщении посольства.

Ведомство также отметило, что украинцы, которых вернут в Украину, должны быть полностью готовы к коммуникации и обязательному 14-дневного карантина.

Последние данные о распространении китайского вируса:

По состоянию на 10 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 910 человек. Общее количество инфицированных – около 40 ты по всему миру.

Два украина заразились коронавирусом на круизном лайнере Dimond Princess, который находится на карантине у берегов Японии.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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