24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Известно точное количество людей, которых эвакуируют в Украину из Уханя

- Читати новину українською
Эвакуация украинцев из Уханя / skyup.aero

На эвакуацию из Уханя появились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев. Они прибудут в Украину 20 февраля в 8 часов утра.

Об этом на брифинге заявил госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

Также на тему: "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя, –  неправы

 
Госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц
"На посадку появились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств".

Он также добавил, что два гражданина Казахстана сойдут во время дозаправки в городе Алматы. Украинцы сейчас прошли два этапа санконтроля и перешли на третий. Ни одного человека с подозрением на коронавирус не обнаружили.

Факти про коронавірус
Что нужно знать о коронавирусе / 24 канал

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя

Самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибудет 20 февраля. Несмотря на то, что ряд СМИ назвали город, куда вроде бы приземлится самолет, Минздрав еще не дал своего подтверждения.

По словам Зоряны Скалецкой и представителей МВД, во время посадки на самолет, у пассажиров измеряют температуру. Если же она будет выше 37,2, то человек не полетит домой, а отправится в местную больницу.

После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут. Все эвакуированные и персонал самолета отправятся на двухнедельный карантин.

Что касается больницы – она будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сжигание и обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Чемпионата мира по биатлону-2020: результаты всех гонок
сегодня
Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус 2020 Здоровье Новости Здоровье МИД Украины Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:22 "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы
Олександр Бевза
17 февраля 19:06 Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить
14 февраля 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза
13 февраля 20:20 1 апреля – лишь переломный момент в реформе медицины, – интервью Скалецкой
Альона Чернецька
13 февраля 19:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька
Новости
Больше новостей
Залиште відгук