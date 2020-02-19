Известно точное количество людей, которых эвакуируют в Украину из Уханя

На эвакуацию из Уханя появились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев. Они прибудут в Украину 20 февраля в 8 часов утра.

Об этом на брифинге заявил госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

Также на тему: "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя, – неправы

Госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц "На посадку появились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств".

Он также добавил, что два гражданина Казахстана сойдут во время дозаправки в городе Алматы. Украинцы сейчас прошли два этапа санконтроля и перешли на третий. Ни одного человека с подозрением на коронавирус не обнаружили.



Что нужно знать о коронавирусе / 24 канал

Самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибудет 20 февраля. Несмотря на то, что ряд СМИ назвали город, куда вроде бы приземлится самолет, Минздрав еще не дал своего подтверждения.

По словам Зоряны Скалецкой и представителей МВД, во время посадки на самолет, у пассажиров измеряют температуру. Если же она будет выше 37,2, то человек не полетит домой, а отправится в местную больницу.

После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут. Все эвакуированные и персонал самолета отправятся на двухнедельный карантин.

Что касается больницы – она будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сжигание и обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.