Известный бренд обвиняют в эпидемии наркомании из-за обезболивающего
Компанию Johnson & Johnson оштрафовали на 572 миллиона долларов за то, что обезболивающие, которые она выпускает, вызвали эпидемию наркотической зависимости в штате Оклахома.
Лекарства, содержащие опиоиды, стали причиной почти 400 тысяч смертей от передозировки за период с 1999 по 2017 годы, пишет BBC со ссылкой на судебное решение. Это официальная оценка Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
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Обвинения против Johnson & Johnson
Истцы против компании утверждали, что активная реклама и сокрытие информации привели к тому, что пациенты требовали от врачей прописывать им именно эти препараты. При этом медики охотно назначали их в дозах гораздо больших, чем было необходимо. Это привело к резкому скачку смертности от передозировок опиоидами.
Фармакологическая компания Johnson & Johnson финансировала организации и ассоциации, которые занимались продвижением и скрытой рекламой этих препаратов. Последние выдавали себя за "независимых общественных экспертов" и даже за организации по защите прав пациентов.
Генеральный прокурор штата Оклахома Майк Хантер после оглашения судебного решения заявил, что компания использовала псевдонауку и дезинформацию, чтобы уменьшить риски приема опиоидов.
Это, по его словам, привело к худшему в истории штата и страны общественному кризису, и этот кризис был создан искусственно.
Другие фармфирмы Purdue Pharma и Teva Pharmaceutical пошли на урегулирование поданных против них судебных исков. В результате они выплатили штату 270 миллионов и 85 миллионов долларов соответственно.
Только Johnson & Johnson отказалась признавать свою вину.
В Johnson & Johnson отказываются признать свою вину
Что говорят в компании Johnson & Johnson
Фармкомпания после вынесения судебного решения немедленно заявила, что подаст апелляцию.
Адвокаты корпорации заявляли в суде, что маркетинговая кампания была научно обоснована. А доля опиоидных обезболивающих лекарств компании среди всех препаратов, выписываемых в Оклахоме, была ничтожно малой.
В компании заявили, что намерены защищать свою позицию до конца.
По словам судьи, штраф в 572 миллиона долларов пойдет на оплату лечения от опиоидной зависимости.
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