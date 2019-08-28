Известный бренд обвиняют в эпидемии наркомании из-за обезболивающего

Компанию Johnson & Johnson оштрафовали на 572 миллиона долларов за то, что обезболивающие, которые она выпускает, вызвали эпидемию наркотической зависимости в штате Оклахома.

Лекарства, содержащие опиоиды, стали причиной почти 400 тысяч смертей от передозировки за период с 1999 по 2017 годы, пишет BBC со ссылкой на судебное решение. Это официальная оценка Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Читайте также: Наркотики помогли вылечить алкоголизм

Обвинения против Johnson & Johnson

Истцы против компании утверждали, что активная реклама и сокрытие информации привели к тому, что пациенты требовали от врачей прописывать им именно эти препараты. При этом медики охотно назначали их в дозах гораздо больших, чем было необходимо. Это привело к резкому скачку смертности от передозировок опиоидами.

Опиоиды – что это? Это психоактивные вещества, полученные из опийного мака, или их синтетических аналогов и соединений, синтезируемых нашим организмом. Препараты дают ощущение эйфории и иногда вызывают сон. Также они оказывают обезболивающий эффект.

Фармакологическая компания Johnson & Johnson финансировала организации и ассоциации, которые занимались продвижением и скрытой рекламой этих препаратов. Последние выдавали себя за "независимых общественных экспертов" и даже за организации по защите прав пациентов.

Генеральный прокурор штата Оклахома Майк Хантер после оглашения судебного решения заявил, что компания использовала псевдонауку и дезинформацию, чтобы уменьшить риски приема опиоидов.

Это, по его словам, привело к худшему в истории штата и страны общественному кризису, и этот кризис был создан искусственно.

Другие фармфирмы Purdue Pharma и Teva Pharmaceutical пошли на урегулирование поданных против них судебных исков. В результате они выплатили штату 270 миллионов и 85 миллионов долларов соответственно.

Только Johnson & Johnson отказалась признавать свою вину.



В Johnson & Johnson отказываются признать свою вину

Что говорят в компании Johnson & Johnson

Фармкомпания после вынесения судебного решения немедленно заявила, что подаст апелляцию.

Адвокаты корпорации заявляли в суде, что маркетинговая кампания была научно обоснована. А доля опиоидных обезболивающих лекарств компании среди всех препаратов, выписываемых в Оклахоме, была ничтожно малой.

В компании заявили, что намерены защищать свою позицию до конца.

По словам судьи, штраф в 572 миллиона долларов пойдет на оплату лечения от опиоидной зависимости.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.