Известный итальянский врач умер от коронавируса
Роберто Стелла был Председателем союза медиков провинции Варезе, что в Ломбардии. Несколько дней назад его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
67-річний Роберто Стелла помер від ускладнень, спричинених Covid-19, повідомляє 20 minutos.
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Лікаря госпіталізували до лікарні Комо з дихальною недостатністю, після чого підтвердили у нього наявність коронавірусу. Через кілька днів після встановлення діагнозу він помер.
Нагадаємо, що нині Італія є епіцентром спалаху коронавірусу у Європі. Станом на вечір 11 березня, у країні зафіксували понад 10 149 випадків зараження і 631 смерть.
Натомість Італія розширила карантинні заходи (що діяли лише в Ломбардії) на усю країну. Місцеві можуть виходити на вулицю лише у випадку крайньої потреби: за станом здоров'я, робочі обов'язки або у випадку надзвичайної ситуації.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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