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Известный польский врач покончил с собой из-за заражения коронавирусом

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В польском городе Кельце в больнице скончался авторитетный консультант гинекологии и акушерства Войцех Рокита. Он якобы покончил с собой, когда узнал, что заразился коронавирусом.

Инфекцию у врача обнаружили после того, как он на прошлой неделе вернулся из заграничного отпуска, пишет издание Wyborcza.

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Информация о том, что врач покончил жизнь самоубийством, пока не подтверждена официально. В больнице провели пресс-конференцию, на которой подтвердили только смерть Войцеха Рокиты.

По возвращении из-за границы врач не имел контактов с пациентами. В больнице Кельце, где работал Рокита, сначала сообщали, что его состояние стабильное.

Сам 54-летний врач в последнее время также работал консультантом Свентокшиского воеводства. Благодаря введенной им системе в регионе умирало меньше новорожденных детей, хотя до этого времени воеводство было на последних местах по этому показателю в Польше.

Что известно о коронавирусе в Польше?Всего в Польше заражение коронавирусом подтвердили у более чем 250 человек. Кроме того, 5 случаев заражения были летальными, и только 1 человек пока смог вылечиться.

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Самоубийство Новости Польши Медицина
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