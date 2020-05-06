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Я абсолютно против, – директор больницы на Виннитчине объяснил, чем чревата отмена медреформы

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Директор больницы на Виннитчине объяснил, чем чревата отмена медреформы
Директор больницы на Виннитчине объяснил, чем чревата отмена медреформы / Getty Images

Главный врач Ильинецкой центральной районной больницы (Винницкая область) Николай Масленчук объяснил на примере своего медицинского учреждения, почему нужна медицинская реформа.

Николай Масленчук сказал в интервью журналистам Здоровье 24, что в случае отмены медреформы больница проигрывает. Еще два года назад, вспомнил главный врач, ему не хватало двух миллионов гривен на выплату заработной платы работникам.

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"Мы заключили с НСЗУ договор на 8 пакетов услуг, двое приоритетных. По сравнению с прошлым годом мы получили на 3,5 миллиона гривен больше. Сейчас проблем с заработной платой до конца года, если эти средства останутся, не будет", – сказал Масленчук .

По его словам, в медицинской реформы есть некоторые недоработки, но отменять ее не нужно.

Директор рассказал, что их Ильинецкая центральная районная больница небольшая, но обслуживает три приближенных района. Однако больнице выделяются средства только на жителей одного, своего района.

"К нам идут люди, потому что у нас хорошие врачи с большой пациентской базой", – пояснил он.

Главный врач добавил, что в случае отмены медреформы, выделенные деньги распределятся и на соседние больницы, к которым обращаются меньше пациентов.

Они (соседние больницы, – Здоровье 24) не будут делать ничего, а наши врачи будут дальше обслуживать. Я абсолютно против отмены реформы. Почему одни должны работать, куда идут пациенты, и получать одинаковую заработную плату с теми, кто будет просто сидеть, не имея пациентов... Где здесь социальная справедливость?
– заявил Николай Масленчук.

Он поинтересовался, для чего нужны больницы, куда не идут пациенты.

Кроме того, Масленчук признался, что в Украине существуют проблемы с медицинской информационной системой (МИС). Для первичного звена все было проще и удобнее – "подписал декларацию и все".

 
Медицинская реформа: в чем заключается главный принцип
"Деньги следуют за пациентом" – финансируют те заведения, которые предоставляют качественную помощь. А медицинские работники, оказывающие качественную помощь, получат более высокие зарплаты и лучшее оборудование.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Медицина Медицинская реформа Здоровье Здоровая жизнь
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