"Я боюсь людей": тест насколько вы социофоб
Социофобия – страх перед попаданием и пребыванием в социально значимых ситуациях.
При этом расстройстве присутствует неприязнь, завуалированная ненависть, отрицание, которые не поддаются логическому объяснению и пониманию самим человеком, к любым в целом или конкретным ситуациям, требующим появления, общения в социальной среде, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.
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Тревога при социофобии – длительная, имеет направленность на будущее, в целом сосредоточена на угрозе и формирует особую "осторожность" при приближении к потенциальной угрозе.
Тест на социофобию
Ниже вы найдете описание 24 ситуаций. Ответы нужно давать, основываясь на события[ прошлой недели по сегодняшний день включительно.
Вы определяете, насколько вы были тревожными в описанной ситуации, или были бы (в случае если она не произошла). Определяете вы это с помощью 4-х балльной системы.
Автором этого теста является Майкл Лейбович. Он основал клинику тревожных расстройств, которая стала единственной в своем роде (в Нью-Йорке, 1985 год). Именно он занялся исследованием социофобии и благодаря ему мир узнал об этой проблеме.
Возьмите карандаш и листочек. Прочитайте 24 ситуации и оцените, какую степень тревоги вы чувствуете в них. Используете шкалу ниже.
Шкала для оценки тревоги
0 = тревоги нет
1 = легкая тревога
2 = умеренная тревога
3 = интенсивная тревога
Затем укажите, до какой степени вы избегаете или избегали бы эти же приведенные ситуации с помощью 4 балльной шкалы:
0 = никогда
1 = иногда
2 = часто
3 = постоянно
Ситуации в которых проявляется социофобия
- Общение по телефону, когда рядом находятся чужие люди.
- Разговор в группе, состоящей из нескольких человек.
- Обедать в людных местах.
- Выпивать с другими людьми.
- Беседа с должностным лицом, обладающим властью.
- Осуществлять определенные действия перед аудиторией.
- Посещение вечеров, поход в гости.
- Выполнение определенных обязанностей, когда на вас смотрят.
- Записывать под пристальным взглядом.
- Звонок незнакомому человеку.
- Частный разговор с малознакомыми людьми.
- Свидание с незнакомцами.
- Посещение уборной в общественном месте.
- Зайти в комнату, когда все уже сели.
- Находиться в центре внимания.
- Произносить речь перед публикой.
- Участвовать в тесте, который проявляет ваши способности и умения.
- Выражать незнакомому человеку свое недовольство и несогласие.
- Не отводить глаза, встретившись взглядом с незнакомым человеком.
- Произносить заранее подготовленную речь перед группой людей.
- Знакомство ради секса или романтических отношений.
- Возвращение бракованного товара с требованием возврата денег.
- Организация дружественного вечера.
- Не поддаваться на уговоры продавца, который настойчиво предлагает что-то купить.
Подсчитайте ваши баллы по всем 24 ситуациям: первая позиция – оценка вашей тревоги, вторая – уровень избежания ситуации. Запишите полученные итоговые результаты.
После этого суммируем обе шкалы и смотрим результат.
55-65 – слабо выраженная социофобия
65-80 – достаточно выраженная социофобия
80-95 – сильная социофобия
Более 95 – очень сильная социофобия.
При наличии даже слабой социофобии, лучше проконсультироваться со специалистом.
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