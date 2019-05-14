"Я боюсь людей": тест насколько вы социофоб

Социофобия – страх перед попаданием и пребыванием в социально значимых ситуациях.

При этом расстройстве присутствует неприязнь, завуалированная ненависть, отрицание, которые не поддаются логическому объяснению и пониманию самим человеком, к любым в целом или конкретным ситуациям, требующим появления, общения в социальной среде, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Тревога при социофобии – длительная, имеет направленность на будущее, в целом сосредоточена на угрозе и формирует особую "осторожность" при приближении к потенциальной угрозе.

Тест на социофобию

Ниже вы найдете описание 24 ситуаций. Ответы нужно давать, основываясь на события[ прошлой недели по сегодняшний день включительно.

Вы определяете, насколько вы были тревожными в описанной ситуации, или были бы (в случае если она не произошла). Определяете вы это с помощью 4-х балльной системы.

Автором этого теста является Майкл Лейбович. Он основал клинику тревожных расстройств, которая стала единственной в своем роде (в Нью-Йорке, 1985 год). Именно он занялся исследованием социофобии и благодаря ему мир узнал об этой проблеме.

Возьмите карандаш и листочек. Прочитайте 24 ситуации и оцените, какую степень тревоги вы чувствуете в них. Используете шкалу ниже.

Шкала для оценки тревоги

0 = тревоги нет

1 = легкая тревога

2 = умеренная тревога

3 = интенсивная тревога

Затем укажите, до какой степени вы избегаете или избегали бы эти же приведенные ситуации с помощью 4 балльной шкалы:

0 = никогда

1 = иногда

2 = часто

3 = постоянно

Ситуации в которых проявляется социофобия

Общение по телефону, когда рядом находятся чужие люди. Разговор в группе, состоящей из нескольких человек. Обедать в людных местах. Выпивать с другими людьми. Беседа с должностным лицом, обладающим властью. Осуществлять определенные действия перед аудиторией. Посещение вечеров, поход в гости. Выполнение определенных обязанностей, когда на вас смотрят. Записывать под пристальным взглядом. Звонок незнакомому человеку. Частный разговор с малознакомыми людьми. Свидание с незнакомцами. Посещение уборной в общественном месте. Зайти в комнату, когда все уже сели. Находиться в центре внимания. Произносить речь перед публикой. Участвовать в тесте, который проявляет ваши способности и умения. Выражать незнакомому человеку свое недовольство и несогласие. Не отводить глаза, встретившись взглядом с незнакомым человеком. Произносить заранее подготовленную речь перед группой людей. Знакомство ради секса или романтических отношений. Возвращение бракованного товара с требованием возврата денег. Организация дружественного вечера. Не поддаваться на уговоры продавца, который настойчиво предлагает что-то купить.

Подсчитайте ваши баллы по всем 24 ситуациям: первая позиция – оценка вашей тревоги, вторая – уровень избежания ситуации. Запишите полученные итоговые результаты.

После этого суммируем обе шкалы и смотрим результат.

55-65 – слабо выраженная социофобия

65-80 – достаточно выраженная социофобия

80-95 – сильная социофобия

Более 95 – очень сильная социофобия.

При наличии даже слабой социофобии, лучше проконсультироваться со специалистом.

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