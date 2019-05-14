"Я боюсь людей": тест насколько вы социофоб

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Социофобия
Социофобия / pixabay.com

Социофобия – страх перед попаданием и пребыванием в социально значимых ситуациях.

При этом расстройстве присутствует неприязнь, завуалированная ненависть, отрицание, которые не поддаются логическому объяснению и пониманию самим человеком, к любым в целом или конкретным ситуациям, требующим появления, общения в социальной среде, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Тревога при социофобии – длительная, имеет направленность на будущее, в целом сосредоточена на угрозе и формирует особую "осторожность" при приближении к потенциальной угрозе.

Тест на социофобию

Ниже вы найдете описание 24 ситуаций. Ответы нужно давать, основываясь на события[ прошлой недели по сегодняшний день включительно.

Вы определяете, насколько вы были тревожными в описанной ситуации, или были бы (в случае если она не произошла). Определяете вы это с помощью 4-х балльной системы.

via GIPHY

Автором этого теста является Майкл Лейбович. Он основал клинику тревожных расстройств, которая стала единственной в своем роде (в Нью-Йорке, 1985 год). Именно он занялся исследованием социофобии и благодаря ему мир узнал об этой проблеме.

Возьмите карандаш и листочек. Прочитайте 24 ситуации и оцените, какую степень тревоги вы чувствуете в них. Используете шкалу ниже.

Шкала для оценки тревоги

0 = тревоги нет
1 = легкая тревога
2 = умеренная тревога
3 = интенсивная тревога

Затем укажите, до какой степени вы избегаете или избегали бы эти же приведенные ситуации с помощью 4 балльной шкалы:

0 = никогда
1 = иногда
2 = часто
3 = постоянно

Ситуации в которых проявляется социофобия

  1. Общение по телефону, когда рядом находятся чужие люди.
  2. Разговор в группе, состоящей из нескольких человек.
  3. Обедать в людных местах.
  4. Выпивать с другими людьми.
  5. Беседа с должностным лицом, обладающим властью.
  6. Осуществлять определенные действия перед аудиторией.
  7. Посещение вечеров, поход в гости.
  8. Выполнение определенных обязанностей, когда на вас смотрят.
  9. Записывать под пристальным взглядом.
  10. Звонок незнакомому человеку.
  11. Частный разговор с малознакомыми людьми.
  12. Свидание с незнакомцами.
  13. Посещение уборной в общественном месте.
  14. Зайти в комнату, когда все уже сели.
  15. Находиться в центре внимания.
  16. Произносить речь перед публикой.
  17. Участвовать в тесте, который проявляет ваши способности и умения.
  18. Выражать незнакомому человеку свое недовольство и несогласие.
  19. Не отводить глаза, встретившись взглядом с незнакомым человеком.
  20. Произносить заранее подготовленную речь перед группой людей.
  21. Знакомство ради секса или романтических отношений.
  22. Возвращение бракованного товара с требованием возврата денег.
  23. Организация дружественного вечера.
  24. Не поддаваться на уговоры продавца, который настойчиво предлагает что-то купить.

Подсчитайте ваши баллы по всем 24 ситуациям: первая позиция – оценка вашей тревоги, вторая – уровень избежания ситуации. Запишите полученные итоговые результаты.

Тест на соціофобію

После этого суммируем обе шкалы и смотрим результат.

55-65 – слабо выраженная социофобия
65-80 – достаточно выраженная социофобия
80-95 – сильная социофобия
Более 95 – очень сильная социофобия.

При наличии даже слабой социофобии, лучше проконсультироваться со специалистом.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Тесты Психология
Источник: Здоров'я 24
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