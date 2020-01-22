Я доверяю президенту Китая – Трамп рассказал о плане сдерживания коронавируса

Дональд Трамп заявил, что у США есть план по сдерживанию смертельно опасного коронавируса. Также он считает, что президент Китая прекрасно справился со вспышкой.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил о том, что США удается сдерживать коронавирус и держать все под контролем, пишет CNBC.

К теме: Вспышка смертельной пневмонии в Китае: коронавирус унес уже 9 жизней

Трамп высоко оценил работу Центра контроля заболеваний (CDC) и сказал, что доверяет президенту Китая.

Он считает, что Си Цзиньпин и местные представители здравоохранения предоставляют и будут предоставлять всю необходимую информацию относительно вируса.

Мы в очень хорошей форме и думаем, что Китай также в очень хорошей форме,

– заявил президент США.

Asked about US response to the Coronavirus, says "we do have a plan and we think we've already handled it very well." He praises "very great professionals" as the @CDCgov. "We're in very good shape and think China's in very good shape also." pic.twitter.com/nXQaj9F59f — Mark Knoller (@markknoller) 22 января 2020 г.

В интервью CNBC Трамп заверил, что все контролируется и вспышка нового коронавируса в США "это только один человек, который приехал из Китая".

Добавим, что в США проверяют рейсы, прибывающие из Уханя в аэропорт Сан-Франциско, Нью-Йоркский JFK и в Лос-Анджелес.

20 января медицинский центр Университета Вандербилта в Нашвилле приказал расспрашивать о визитах в Китай у каждого пациента, обращающегося за помощью с лихорадкой или респираторными симптомами. Вероятнее всего, что с 21 января все больницы начали делать так же.

К слову, некоторые СМИ считают, что власти Китая не слишком охотно информируют о ходе заболевания в стране, как и во время подобной эпидемии в 2002-2003 годах.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.