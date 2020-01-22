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Я доверяю президенту Китая – Трамп рассказал о плане сдерживания коронавируса

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Новый коронавирус в США / Time

Дональд Трамп заявил, что у США есть план по сдерживанию смертельно опасного коронавируса. Также он считает, что президент Китая прекрасно справился со вспышкой.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил о том, что США удается сдерживать коронавирус и держать все под контролем, пишет CNBC.

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Трамп высоко оценил работу Центра контроля заболеваний (CDC) и сказал, что доверяет президенту Китая.

Он считает, что Си Цзиньпин и местные представители здравоохранения предоставляют и будут предоставлять всю необходимую информацию относительно вируса.

Мы в очень хорошей форме и думаем, что Китай также в очень хорошей форме,
– заявил президент США.

В интервью CNBC Трамп заверил, что все контролируется и вспышка нового коронавируса в США "это только один человек, который приехал из Китая".

Добавим, что в США проверяют рейсы, прибывающие из Уханя в аэропорт Сан-Франциско, Нью-Йоркский JFK и в Лос-Анджелес.

20 января медицинский центр Университета Вандербилта в Нашвилле приказал расспрашивать о визитах в Китай у каждого пациента, обращающегося за помощью с лихорадкой или респираторными симптомами. Вероятнее всего, что с 21 января все больницы начали делать так же.

К слову, некоторые СМИ считают, что власти Китая не слишком охотно информируют о ходе заболевания в стране, как и во время подобной эпидемии в 2002-2003 годах.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Пневмония в Китае 2020 Новости США Дональд Трамп
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