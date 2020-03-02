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"Я не вирус, я человек": в Харькове китайский студент устроил пикет

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В Харькове китайский студент вышел на единичный пикет, парень протестовал против предвзятого отношения украинцев к людям азиатской внешности.

Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

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Мужчина вышел в центр города с плакатом на котором речь шла о том, что он не вирус и не нужно его дискриминировать.

"Я не вирус, я человек! Искоренение предрассудков! Мы – весь мир! Мы никогда никого не дискриминируем! Мы сделаем день светлей!".

Основное про коронавирус Covid-2019

  • По состоянию на 2 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли более 3 тысяч человек. Общее количество инфицированных – 89 074 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 45 тысяч человек.
  • В Италии зафиксировали 34 смертельных случаев от коронавируса. Специалисты подтвердили 1 тысячу 600 случаев заражения коронавирусом. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Среди больных – 4 детей.
  • В Беларуси подтвердили уже два случая заражения коронавирусом.
  • В Литве также зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболела женщина, которая недавно вернулась из итальянского города Верона.
  • Сразу о трех случаях заражения коронавирусом сообщили в Чехии. Все трое больных недавно вернулись из Италии.
  • В Иране подтвердили 978 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 54 смертельных случаях. Известно также, что коронавирусом заболели несколько должностных лиц.
  • После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавируса в Южной Корее: количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 4 тысяч человек.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала​

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Китай Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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