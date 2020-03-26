Японцы планируют представить вакцину против коронавируса через 9-18 месяцев

Японский фармакологический концерн Takeda, который расположен в Вене, надеется уже через 9-18 месяцев завершить разработку вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает австрийский общественный телерадиовещатель ORF.

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По словам ведущего вирусолога Takeda Томаса Крайля, в компании надеются, что препарат будет утвержден в течение 9-18 месяцев.

Крайль добавил, что концерн, который специализируется на разработке полученных из донорской плазмы медикаментов, ранее уже занимавшийся разработкой основанных на антителах препаратов против "птичьего" и "свиного".

Мы хотим попросить пациентов, у которых был Covid-19 и полностью пережили инфекцию и сейчас здоровы, сдать плазму. Из этой плазмы путем фракционирования" будут сконцентрированы и сохранены антитела. Затем больные пациенты получат антитела из плазмы в концентрированном виде,

– сказал вирусолог.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 Канала

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