Япония передала Украине диагностическое оборудование

Правительство Японии передало украинским больницам следующую партию диагностического оборудования. Оно поможет врачам оперативно производить высокоточные исследования и оказывать нужную медицинскую помощь пациентам.

Медицинское оборудование предоставленное правительством Японии в рамках Соглашения о техническом сотрудничестве и грантовой помощи, рассказали в Минздраве.

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Современное диагностическое оборудование передадут в отделения экстренной медицинской помощи больниц Ивано-Франковска, Житомира, Черкасс, Смелы, Ровно, Запорожья.

По данным Минздрава, новое оборудование позволит врачам оперативно проводить необходимые диагностические исследования и оказывать качественную помощь.

Выбирая медицинские учреждения, министерство оказывало предпочтение тем больницам, работники которых прошли практические курсы по работе с пациентами в неотложных состояниях и готовы работать на новом оборудовании.

Оборудование передадут в больницы, работники которых готовы оказывать неотложную помощь

Сообщается также, что общая сумма гранта составляет свыше 112 млн. грн. Благодаря эффективному использованию средств удалось сэкономить около 450 тыс. долларов США.

Это позволит приобрести дополнительные пациентские мониторы и портативные УЗИ аппараты для больниц Винницы, Днепра, Калуша, Балты, Каменца-Подольского и Львова.

Первая волна поставки оборудования состоялась в конце 2017 – середине 2018 года. Тогда оборудование получили НДСБ “ОХМАТДЕТ”, Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала, областные клинические больницы Киева, Днепра, Запорожья и Харькова, центральные городские поликлиники Славянска, Ровно, Беловодское и Старобельское районное территориальное медицинское объединение.