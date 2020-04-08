Япония передаст Украине лекарства для борьбы с коронавирусом

Правительство Японии передаст Украине в качестве партнерской поддержки партию препарата фавипиравир ("Авиган").

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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По сообщениям японского правительства, фавипиравиром заинтересовалось много стран, поскольку есть информация о том, что использование препарата облегчает течение заболевания.

Относительно его эффективности в лечении коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас еще продолжаются клинические исследования.

Мы благодарны Правительству Японии, что очень быстро откликнулись на нашу просьбу о помощи и Украина вошла в список стран, которые получат эти лекарства. Украинские дипломаты по всему миру продолжают собирать информацию о прогрессивных практиках лечения COVID-19, а команда МИД в Киеве ежедневно обеспечивает необходимую поддержку в привлечении и доставке необходимой помощи в Украину,

– заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Партию препарата направят в Украину через систему ООН. И далее Минздрав его распределит между больницами.

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