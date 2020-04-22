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Ярославский пообещал почти миллион долларов изобретателю вакцины против COVID-19

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Ярославский пообещал 999 999 тысяч долларов за разработку вакцины против COVID-19 / Иллюстративное фото

Бизнесмен Александр Ярославский пригласил в Харьков ведущих украинских ученых-вирусологов и пообещал вознаграждение за разработку вакцины против коронавируса.

Об этом Ярославский рассказал в интервью журналистам Радио "Свобода".

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Владелец и президент DCH пообещал изобретателю потенциальной вакцины против коронавируса 999 999 долларов. Он объяснил, что не может дать столько же, сколько президент, ведь "это нетактично".

Я не могу дать больше, чем президент, это нетактично. Я не могу дать столько, сколько дал президент, это тоже нетактично. Плюс к тому миллиону, который дает президент Зеленский, я дам миллион минус один доллар – 999 999 долларов,
– сказал Ярославский.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский пообещал миллион долларов украинскому изобретателю, который сумеет создать вакцину или лекарство против COVID-19. Такая новость возмутила научное сообщество. Зато биофизик Семен Есилевский отметил, что изобретение вакцины – это миллиарды инвестиций, тысячи специалистов и лаборатории надлежащего уровня безопасности, которых в Украине просто нет.


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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Владимир Зеленский Деньги Новости Харькова Вакцинация
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