Ярославский пообещал почти миллион долларов изобретателю вакцины против COVID-19
Бизнесмен Александр Ярославский пригласил в Харьков ведущих украинских ученых-вирусологов и пообещал вознаграждение за разработку вакцины против коронавируса.
Об этом Ярославский рассказал в интервью журналистам Радио "Свобода".
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Владелец и президент DCH пообещал изобретателю потенциальной вакцины против коронавируса 999 999 долларов. Он объяснил, что не может дать столько же, сколько президент, ведь "это нетактично".
Я не могу дать больше, чем президент, это нетактично. Я не могу дать столько, сколько дал президент, это тоже нетактично. Плюс к тому миллиону, который дает президент Зеленский, я дам миллион минус один доллар – 999 999 долларов,
– сказал Ярославский.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский пообещал миллион долларов украинскому изобретателю, который сумеет создать вакцину или лекарство против COVID-19. Такая новость возмутила научное сообщество. Зато биофизик Семен Есилевский отметил, что изобретение вакцины – это миллиарды инвестиций, тысячи специалистов и лаборатории надлежащего уровня безопасности, которых в Украине просто нет.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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