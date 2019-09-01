Являетесь ли вы сексуально грамотным человеком
Даже если вы все-все знаете о сексе и получаете удовольствие от него – это еще не значит, что вы сексуально грамотный человек.
Сексолог Юлия Ярмоленко отмечает: такой человек знает о сексе все. Знает как отказать партнеру, какие обследования проходить. Сексуально грамотный человек знает обо всех рисках и соблюдает правила гигиены.
Читайте также: Что больше всего раздражает мужчин в постели
Признаки сексуально грамотного человека
1. Знает свое тело (как оно устроено, работает), понимает, какие процессы в организме – норма, а что – повод обратиться к врачу.
2. Соблюдает правила гигиены.
3. Регулярно проходит профмедосмотры.
4. Ежегодно тестируется на ВИЧ, сифилис и гепатиты B, С.
5. Признает свою и чужую сексуальность.
6. Способен контролировать свое сексуальное и репродуктивное поведение.
7. Несет ответственность за физическое и психическое здоровье партнера.
8. Открыт для нового.
9. Ведет здоровый образ жизни.
10. Обсуждает с партнером сексуальные вопросы.
11. Занимается саморазвитием в этой теме.
12. Наслаждается сексуальными фантазиями.
13. Позволяет себе получать удовольствие от секса.
14. Умеет говорить "нет" и спокойно принимает отказ.
15. Соблюдает концепцию согласия.
16. Готов говорить об ИППП у себя и партнера.
17. Не испытывает стыда, вины и страха при занятии сексом.
18 Не использует секс для достижения каких-либо других целей.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.