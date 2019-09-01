Являетесь ли вы сексуально грамотным человеком

Даже если вы все-все знаете о сексе и получаете удовольствие от него – это еще не значит, что вы сексуально грамотный человек.

Сексолог Юлия Ярмоленко отмечает: такой человек знает о сексе все. Знает как отказать партнеру, какие обследования проходить. Сексуально грамотный человек знает обо всех рисках и соблюдает правила гигиены.

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Признаки сексуально грамотного человека

1. Знает свое тело (как оно устроено, работает), понимает, какие процессы в организме – норма, а что – повод обратиться к врачу.

2. Соблюдает правила гигиены.

3. Регулярно проходит профмедосмотры.

4. Ежегодно тестируется на ВИЧ, сифилис и гепатиты B, С.

5. Признает свою и чужую сексуальность.

6. Способен контролировать свое сексуальное и репродуктивное поведение.

7. Несет ответственность за физическое и психическое здоровье партнера.

8. Открыт для нового.

9. Ведет здоровый образ жизни.

10. Обсуждает с партнером сексуальные вопросы.

11. Занимается саморазвитием в этой теме.

12. Наслаждается сексуальными фантазиями.

13. Позволяет себе получать удовольствие от секса.

14. Умеет говорить "нет" и спокойно принимает отказ.

15. Соблюдает концепцию согласия.

16. Готов говорить об ИППП у себя и партнера.

17. Не испытывает стыда, вины и страха при занятии сексом.

18 Не использует секс для достижения каких-либо других целей.

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