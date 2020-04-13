Эбола вернулась: в Африке зафиксировали новые случаи

Власти Конго сообщила о двух смертхя от лихорадки Эбола за последние несколько дней. 12 апреля африканская страна собиралась объявить об окончательной победе над вирусом.

Демократическая Республика Конго зафиксировала вторую смерть от Эболы за два дня почти за семь недель без новых случаев заражения, сообщает Al Jazeera.

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Последней жертвой Эболы стала 11-месячная девочка, а первым за долгое время пациентом с этим диагнозом был 26-летний электрик.

Местные врачи пока не могут сказать, каким образом пациенты могли заразиться Эболой, о победе над которой власти намеревались объявить 12 апреля.

Эбола – что это? Острая вирусная инфекция, которая поражает людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном коснулась трех странах: Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии. Число жертв лихорадки превысило 10 тысяч человек. Уровень смертности от вируса – около 64%.

Министерство здравоохранения страны опасается, что возвращение Эболы заберет на себя силы, которые должны были быть брошены на борьбу с COVID-2019.

Сейчас в Конго выявлены 234 больных коронавирусом, 20 из них умерли.

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