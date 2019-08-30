Эффективен ли детский крем для взрослых – неожиданные факты

Бытует мнение, что детская косметика натуральнее, не вызывает раздражений и аллергических реакций, и в целом – лучше, так как для детей. Но на самом деле, детскую косметику стоит оставить детям, а взрослым использовать косметику соответственно возрасту.

Дерматолог Ольга Рымаренко рассказала почему косметика для детей не может увлажнить взрослую кожу.

Читайте также: Ученые создали крем, который "омолаживает" кожу за считанные минуты

Кожа ребенка полностью отличается от кожи взрослого человека. Во-первых, у детей не функционируют апокринные потовые железы, они активируются с началом полового созревания. Сальные железы у детей тоже функционируют слабо.

Следовательно, детская кожа более чувствительная к любому внешнему воздействию: холоду, теплу, ветру. Ей не достаточно водно-липидной мантии для защиты, поэтому средства для детей обычно плотнее и содержат много жировых компонентов.

Наносить детский крем на лицо – плохая идея. Из-за плотной текстуры сальные железы могут закупориваться и приводить к образованию прыщей. Поэтому, если кожа жирная, склонная к образованию комедонов, то очень большая вероятность, что крем их спровоцирует.



Детский крем может спровоцировать прыщи

В состав детской косметики входит меньше компонентов, они не содержат масел, отдушек и ароматизаторов. Но это не означает, что эти средства могут быть так же эффективны для взрослых. Например, детские шампуни содержат меньше щелочей, но взрослый вряд ли вымоет им свои волосы.

Из детской косметики можно использовать максимум лосьон для тела или средство после душа, и солнцезащитный крем.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.