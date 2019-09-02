Эффективнее чем инъекции: создали пластырь для лечения рака

Исследователи из Америки создали специальный пластырь с микроиглами, который способен всего за минуту доставлять противораковые средства, используемые в терапии меланомы – рака кожи.

Обычно рак кожи лечится с помощью специальных мазей и гелей, которые необходимо наносить на кожу.

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Ученые использовали куриный овальбумин как модельный антиген, пишет Phys. После этого они вакцинировали мышей с помощью пластыря.

На нем были микроиглы, что делало введение препарата безболезненым.

Эффективность пластыря сравнили с внутримышечными и подкожными инъекциями. Оказалось, пластырь с микроиглами не только не уступает традиционным методам введения лекарств, но даже превосходит их.

Лекарства доставляются к опухоли в течение минуты, в то время как аналогичные разработки ученых требовали большего промежутка времени.

После использования пластыря уровень антител был в 9 раз выше уровня антител после внутримышечной инъекции и в 160 раз выше, чем после подкожной инъекции.

Похожую иммунную реакцию ученые зафиксировали и в рамках эксперимента с образцами человеческой кожи.

По словам ученых, этот пластырь выводит вакцинацию любым препаратом на принципиально новый уровень. Более того, он может использоваться и для доставки других лекарств, в том числе, против рака.

У него уникальное химическое покрытие и не менее уникальный принцип действия. Доставка доз лекарств происходит стремительно, а фиксация и изъятие его из кожи являются несложными.

Разработчики надеются вывести пластырь на рынок в ближайшие 3-5 лет.

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