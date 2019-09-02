Эффективнее чем инъекции: создали пластырь для лечения рака

17 Читати новину українською
Создали пластырь для лечения рака
Создали пластырь для лечения рака / netdoctor.co.uk

Исследователи из Америки создали специальный пластырь с микроиглами, который способен всего за минуту доставлять противораковые средства, используемые в терапии меланомы – рака кожи.

Обычно рак кожи лечится с помощью специальных мазей и гелей, которые необходимо наносить на кожу.

Читайте также: Ученые разработали противозачаточное средство, действие которого продлится больше месяца

Ученые использовали куриный овальбумин как модельный антиген, пишет Phys. После этого они вакцинировали мышей с помощью пластыря.

На нем были микроиглы, что делало введение препарата безболезненым.

Эффективность пластыря сравнили с внутримышечными и подкожными инъекциями. Оказалось, пластырь с микроиглами не только не уступает традиционным методам введения лекарств, но даже превосходит их.

Лекарства доставляются к опухоли в течение минуты, в то время как аналогичные разработки ученых требовали большего промежутка времени.

После использования пластыря уровень антител был в 9 раз выше уровня антител после внутримышечной инъекции и в 160 раз выше, чем после подкожной инъекции.

Похожую иммунную реакцию ученые зафиксировали и в рамках эксперимента с образцами человеческой кожи.

По словам ученых, этот пластырь выводит вакцинацию любым препаратом на принципиально новый уровень. Более того, он может использоваться и для доставки других лекарств, в том числе, против рака.

У него уникальное химическое покрытие и не менее уникальный принцип действия. Доставка доз лекарств происходит стремительно, а фиксация и изъятие его из кожи являются несложными.

Разработчики надеются вывести пластырь на рынок в ближайшие 3-5 лет.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Какие авто можно приобрести в Украине до 300 тысяч гривен: инфографика
сегодня
827
Теги: Здоровье Лечение исследования Лекарства Онкозаболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что делать, если у ребенка диагностировали аутизм
2 сентября 20:00 Что делать, если у ребенка диагностировали аутизм
Олександр Бевза 173
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
1 сентября 09:44 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 44534
Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
27 августа 07:49 Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
12325
Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
24 августа 08:41 Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
23060
Столбняк: симптомы и причины тяжелой болезни
19 августа 18:40 Столбняк: симптомы и причины тяжелой болезни
40400
Новости
Больше новостей
Залиште відгук