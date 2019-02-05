Эффективны ли нетрадиционные методы лечения рака: ответ онколога

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Эффективны ли нетрадиционные методы лечения рака
Эффективны ли нетрадиционные методы лечения рака / Фото из открытых источников

Большинство онкозаболеваний, особенно на ранних стадиях, можно вылечить. Медики при этом не могут гарантировать 100% результат, поэтому некоторые люди верят в объявления, в которых дают обещания полного излечения рака на любых стадиях.

Онкохирург, заведующий отделением онкологии МС "Добробут" Кирилл Бурмич в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 отметил, классическая медицина не рекомендует использование нетрадиционных методов лечения.

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Все потому, что современная наука основана на доказательной медицине. Для того, чтобы любой метод лечения применять на практике, он сначала должен пройти клинические испытания и доказать свою эффективность.

Я не рекомендую методи нетрадиційного лікування, – онколог

Я не рекомендую методы нетрадиционного лечения, – онколог

Онколог подтверждает, что ему неизвестны клинические исследования, которые бы доказали эффективность нетрадиционных методов лечения. Однако важным фактором для успешного лечения является надежда пациента, что его спасут.

 
Онколог Кирилл Бурмич
“Если пациент верит в некий метод, и он не повредит его здоровью, мы не имеем права запретить его использовать. Я не рекомендую методы нетрадиционного лечения. Однако если я узнаю, что пациент их использует, и запрещу это делать, он все равно будет продолжать, но уже не рассказывая мне об этом, что еще хуже”.

По словам врача, поэтому нужно откровенно поговорить с пациентом, обсудить все вопросы и риски, которые могут возникнуть при их совместном применении с традиционными методами лечения в онкологии, которые доказали свою эффективность. Это нужно для того, чтобы пациент знал, в чем заключается суть лечения, насколько безопасны препараты, и тому подобное.

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Теги: Лечение Здоровье Онкозаболевания
Источник: Здоровье 24
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