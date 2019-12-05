Эффективные способы согреться: советы Супрун, как не мерзнуть зимой

Пережить нулевую или минусовую температуру действительно может быть сложно, впрочем правильная одежда и полноценное питание творят чудеса.

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун написала о том, что декабрь является сложным месяцем для многих: дедлайны, дела, праздничная лихорадка – все это стресс. Особенно, если добавить в этот перечень не слишком приятную погоду.

Читайте также: Как не упасть при гололеде

Однако, зима может быть теплой и комфортной. Если вы исключили физиологические факторы непереносимости холода, следует также знать, как зимовать комфортно.

Советы, как пережить зиму

Для людей старшего возраста, особенно женщин (у них есть риск развития остеопороза в менопаузе) важно зимой избегать гололеда или заваленных снегом улиц.

При необходимости следует обращаться к городским коммунальным службам: город должен быть безопасным, убранным и доступным для всех людей. Снег надо убирать, а не посыпать солью, щелочью, или сбрасывать на проезжую часть.

Как одеваться зимой

И дома, и на улице следует быть должным образом одетыми.

Адекватно одеваться зимой означает следующее: многослойнаяветро- и водостойкая одежда с капюшоном, обувь, которая не скользит и не промокает, шапка, шарф или баф, и рукавицы.

Термобелье – хорошее решение

Многослойность: термобелье под одежду, легкий тонкий пуховик или жилетка под пальто, не тесные брюки, тонкий свитер на гольф, синтетическая носок, шерстяной носок и ботинки (можно не зимние) – создадут прослойки воздуха, которые и согревают. К тому же, многослойность дает вам возможность раздеться, если где-то жарко (в метро, например, или на работе).

Даже если мы должным образом оделись, следует предотвращать длительное переохлаждение. Ведь оно замедляет метаболизм: сначала вызывает тахикардию, а впоследствии – все больше вызывает замедление сердечных сокращений вплоть до 30 в минуту.

В таком состоянии миокард становится очень чувствительным к физиологическим стрессам, а мозг плохо принимает решения. Люди в состоянии сильного переохлаждения могут даже чувствовать жару и раздеваться. Надеемся, с вами такое никогда не случится, и помните об этом.

Люди в состоянии стресса или травмы: жертвы и свидетели аварии, заблудившиеся туристы на улице – нуждаются в поддержании температуры тела и очень осторожной перевозке, если она нужна.

Хорошая вещь – термоодеяло из фольги. Такие часто раздают перед и после марафонов, и их можно купить. Это компактная вещь, которая будет предотвращать сохранение тепла при необходимости. Имейте его с собой.

Имбирный чай действительно помогает согреться

Что пить, чтобы согреться

Алкоголь не согревает. Он лишь создает иллюзию тепла, потому что расширяет сосуды, а на самом деле способствует потерям тепла.

Имбирь "согревает" действует на теплорецепторы в ротовой полости и нам кажется, что он печет. Но есть в этом и непосредственное действие – горячий имбирный напиток повышал температуру ладоней у женщин с гипотермией в течение 20 минут, в отличие от плацебо, что согревало руки лишь 10 минут. То есть пить имбирный чай на холоде – стоит.

Чтобы ни кожа, ни воздух не были сухими

Кожу надо защищать от обморожения, растрескивания и ультрафиолета. Ладони и губы тоже – это касается и мужчин, и женщин. Зимой нужен дневной крем, увлажняющий кожу и закрывающий поры, чтобы влага не терялась.

В помещении следите за тем, чтобы воздух не был жаркий (вы сидите возле электрообогревателя) и сухой. Поможет увлажнитель или по крайней мере развешенные мокрые полотенца и влажная уборка.

Физическая активность и закаливание – хорошая профилактика простуды и условие хорошего настроения

Закаливание

Кратковременное пребывание на холоде: контрастный душ или стояние на балконе голышом, а также сон в холодной комнате способствуют превращению белой жировой ткани в полезную согревающую бурую.

Придерживайтесь полноценного рациона. Голодание, марафоны похудения, приступы сыроедение посреди украинской зимы станут помехой полноценной терморегуляции.

Умейте считывать сигналы тела. Если вы давно на улице, и вас берут дрожь не чувствуете носа, пальцев и губ – не надо идти за очередным чаем. Надо зайти в помещение и погреться.