Экс-глава НСЗУ Петренко раскритиковал новое руководство Минздрава
Бывший глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко, который был соратником Ульяны Супрун, высказался о работе главы комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаила Радуцкого и председателя Минздрава Зоряны Скалецкой.
О новом руководстве Олег Петренко рассказал Ліга.net. Как известно, из Минздрава с приходом нового руководства стали уходить те люди, которые были адептами медицинской реформы в Украине. Из-за непонимания в ноябре 2019 года уволился Петренко.
Читайте также: Мы видим, по сути, сворачивание медицинской реформы, – экс-заместитель Супрун
В новом интервью экс-глава НСЗУ заявил, что "ни у председателя комитета, ни у министра на первом этапе общения желания понять реальные концепты и стратегии, которые используются в цивилизованном мире для принятия решений в сфере здравоохранения", он не увидел. Согласно словам Петренко, решения были спонтанными и примитивными.
Олег Петренко заявил, что у Зоряны Скалецкой и Михаила Радуцкого нет больше ничего для обсуждения, кроме реформы.
"Соответственно, отказаться просто о ней говорить они не могут – не останется больше ничего настоящего. Поэтому это такая вынужденная позиция", – подчеркнул экс-глава НЗСУ.