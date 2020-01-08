Экс-глава НСЗУ Петренко раскритиковал новое руководство Минздрава

Бывший глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко, который был соратником Ульяны Супрун, высказался о работе главы комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаила Радуцкого и председателя Минздрава Зоряны Скалецкой.

О новом руководстве Олег Петренко рассказал Ліга.net. Как известно, из Минздрава с приходом нового руководства стали уходить те люди, которые были адептами медицинской реформы в Украине. Из-за непонимания в ноябре 2019 года уволился Петренко.

Читайте также: Мы видим, по сути, сворачивание медицинской реформы, – экс-заместитель Супрун

В новом интервью экс-глава НСЗУ заявил, что "ни у председателя комитета, ни у министра на первом этапе общения желания понять реальные концепты и стратегии, которые используются в цивилизованном мире для принятия решений в сфере здравоохранения", он не увидел. Согласно словам Петренко, решения были спонтанными и примитивными.

Экс-глава НЗСУ Олег Петренко "Понимают ли они, что происходит? Мне кажется, Зоряна уже немного больше понимает, чем Михаил. Но другого ничего нет. Они приняли реформу с желанием имплементировать туда какие-то свои представления на ходу. Вот людям всем нравится страховая медицина – и мы будем говорить, что реформа – это начало какой-то страховой медицины, мы только примем новый закон в 2020 и с 2021 все будет "страховая медицина". Это чтобы нравиться".

Олег Петренко заявил, что у Зоряны Скалецкой и Михаила Радуцкого нет больше ничего для обсуждения, кроме реформы.

"Соответственно, отказаться просто о ней говорить они не могут – не останется больше ничего настоящего. Поэтому это такая вынужденная позиция", – подчеркнул экс-глава НЗСУ.