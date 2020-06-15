Каждому из нас нравятся разные типы мужчин и женщин. Есть ряд особенностей, которые вызывают у нас симпатию. Вместе с тем, есть определенные предубеждения и стандарты красоты.

Согласно новому исследованию ученых Университета Сент-Эндрюс в Великобритании, общее восприятие того, что мужчины и женщины считают привлекательным в противоположном поле, на самом деле преувеличено.

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В частности, в исследовании говорится, что женщины переоценивают тот факт, что мужчинам нравятся худые. Также оказалось, что и любовь женщин к мускулистым мужчинам тоже преувеличена.

Женщины ошибочно считают, что худоба важна для мужчин / Фото Unsplash

Как проходил эксперимент

К эксперименту привлекли 169 мужчин и женщин в возрасте от 17 до 26 лет и попросили их с помощью компьютерного моделирования составить портрет человека, который будет привлекательным для них. Затем их попросили составить наиболее привлекательное по их мнению тело своего пола.

В результате и женщины, и мужчины неправильно сформировали то, что ищет человек противоположного пола в партнере:

Мужчины думали, что женщины хотят видеть рядом с собой более мускулистого партнера.

А женщины думали, что мужчины отдают предпочтение более худым девушкам.

Женщины переоценивают важность худобы женских тел, а мужчины – маскулинность,

– резюмировали исследователи.

Интересно, что такие ошибочные представления были более преувеличенными для краткосрочных отношений, чем для долгосрочных.