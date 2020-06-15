Эксперимент установил, какие женщины и мужчины на самом деле нравятся противоположным полам
Каждому из нас нравятся разные типы мужчин и женщин. Есть ряд особенностей, которые вызывают у нас симпатию. Вместе с тем, есть определенные предубеждения и стандарты красоты.
Согласно новому исследованию ученых Университета Сент-Эндрюс в Великобритании, общее восприятие того, что мужчины и женщины считают привлекательным в противоположном поле, на самом деле преувеличено.
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В частности, в исследовании говорится, что женщины переоценивают тот факт, что мужчинам нравятся худые. Также оказалось, что и любовь женщин к мускулистым мужчинам тоже преувеличена.
Женщины ошибочно считают, что худоба важна для мужчин / Фото Unsplash
Как проходил эксперимент
К эксперименту привлекли 169 мужчин и женщин в возрасте от 17 до 26 лет и попросили их с помощью компьютерного моделирования составить портрет человека, который будет привлекательным для них. Затем их попросили составить наиболее привлекательное по их мнению тело своего пола.
В результате и женщины, и мужчины неправильно сформировали то, что ищет человек противоположного пола в партнере:
- Мужчины думали, что женщины хотят видеть рядом с собой более мускулистого партнера.
- А женщины думали, что мужчины отдают предпочтение более худым девушкам.
Женщины переоценивают важность худобы женских тел, а мужчины – маскулинность,
– резюмировали исследователи.
Интересно, что такие ошибочные представления были более преувеличенными для краткосрочных отношений, чем для долгосрочных.