Эксперимент: сколько времени надо мыть руки, чтобы убить бактерии и вирусы – фото

О том, что гигиена рук может спасти жизнь, говорят все медики. Такой простой и доступный способ, как мытье рук, способен защитить организм от вредных бактерий и инфекций, в частности гриппа, ротавируса, сальмонеллы и даже коронавирусов. Впрочем, важно помнить, что то, как вы моете руки тоже имеет смысл. Ведь качество процесса – гарантия безопасности. Просто смочить руки водой недостаточно.

Чтобы определить, как правильно мыть руки для защиты организма, издание The Daily Mail провело эксперимент с использованием ультрафиолетовой лампы и геля, имитирующего прилипание бактерий на коже.

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Так как гель содержит частицы аналогичные бактериям, которые проявляются под ультрафиолетовым светом белым цветом, эксперимент показывает насколько эффективной является правильная техника мытья рук.

Мытье водой без использования полотенца

Часто, когда рядом нет мыла, люди просто полощут руки водой, а при отсутствии полотенца – отряхивают руки, чтобы они быстрее высохли.

Как показывает исследование, такой метод неэффективен. После трех секундного мытья рук под водой, они остаются полностью покрытыми бактериями



Так выглядят руки, если их мыть без мыла но не вытереть их потом полотенцем: бактерии остаются/Фото: The Daily Mail

Небольшое количество загрязнения смылось по бокам пальцев, а больше геля осталось возле кутикул.

Шесть секунд мытья водой без мыла

В исследовании отмечается, что 6 секунд – среднее время, которое люди тратят на мытье рук. Но этого также недостаточно для эффективного удаления бактерий. Во время эксперимента бактерии остались на верхней части руки, вокруг кольца, под ногтями и кутикулой.

Впрочем, количество бактерий уменьшилось также из-за использования полотенца.



Здесь результат получше, но бактерий все еще много/Фото: The Daily Mail

Национальная служба здоровья Великобритании рекомендует мыть руки минимум 15 секунд. При этом нужно протирать руки ладонями к ладони, а затем чередовать пальцы при чистке, чтобы обеспечить чистоту всех участков.

Большинство людей, как правило, пропускают области между пальцами, вокруг ногтей, кутикулы и большого пальца.

Шесть секунд мытья водой с мылом

Мыло – это важнейший компонент при мытье рук.



Мыло способно лишить поверхности от опасных бактерий/Фото: The Daily Mail

Мыло не убивает бактерий, а избавляется от них, так происходит потому, что молекулы мыла присоединяются к воде, а следовательно во время полоскания рук с мылом, вода смывает мыло, а затем и грязь,

– объясняет доктор Вал Кертис, специалист по гигиене и охране здоровья Лондонской школы гигиены.

15 секунд мытья водой с мылом



Идеальным считают 15 секундное мытье рук/Фото: The Daily Mail

После 15 секунд мытья рук, "грязи" стало гораздо меньше.

Единственные белые части – это полумесяцы вокруг кутикул, пятно на поверхности большого пальца и мизинце.

30 секунд мытья водой с мылом

Такая техника мытья рук оказалась наиболее действенной, но продолжалась необычно долго.



Результаты после 60 секунд мытья рук/Фото: The Daily Mail

Стоит отметить, что с рук не исчезли абсолютно все бактерии. В частности, загрязнение осталось вокруг кутикул.

В Центре контроля и профилактики заболеваний в США отмечают, что для удаления вредных бактерий достаточно 15-30 секунд мытья.

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