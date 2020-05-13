Экспериментальная вакцина против ВИЧ сумела защитить обезьян от заражения

Ученым из Стэнфордского университета удалось создать вакцину против ВИЧ, которая продемонстрировала эффективность во время испытаний на животных.

Из нескольких вариантов экспериментальных вакцин эффективной оказалась та, которая не только стимулирует выработку антител к вирусу, но и активирует T-лимфоциты, которые уничтожают зараженные клетки, сообщает Standford Medicine.

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Комбинацию экспериментальных вакцин проверяли на макаках-резус, которых разбили на три группы.

Первая группа животных получила несколько инъекций белка вирусной оболочки Env (который стимулирует выработку антител) и адъюванта (для усиления иммунного ответа).

животных получила несколько инъекций белка вирусной оболочки Env (который стимулирует выработку антител) и адъюванта (для усиления иммунного ответа). Второй группе, кроме инъекции Env, вводили еще безопасные версии трех различных вирусов, каждый из которых предварительно модифицировали путем введения гена Gag, который активирует клеточный иммунитет.

кроме инъекции Env, вводили еще безопасные версии трех различных вирусов, каждый из которых предварительно модифицировали путем введения гена Gag, который активирует клеточный иммунитет. Зато третья группа получала только адъювант.

Продолжительность куса составила 40 недель и после его окончания макаки из всех групп получили инъекции белка Env. Через 4 недели животным начали вводить вирус иммунодефицита обезьян, который является родственным с вирусом иммунодефицита человека.

Группа животных, которая получала только адъювант, смогла заразиться. Обезьяны из двух других групп смогли защититься от вируса, но полностью избежать заражения удалось лишь тем макакам, которым давали белок Env, адъювант и вирусы с геном Gag.

Через 20 недель 6 обезьян из групп Env и Env + Gag подвергли дополнительному воздействию вируса ВИО. Зато из группы Env не заразилась только 1 обезьяна, а из группы Env + Gag не заразились аж 4 обезьяны.

Ученые пришли к выводу, что комбинированная вакцина, которая влияет не только на антитела, но и на лимфоциты, защищает эффективнее. Исследователи считают, что такой же подход следует применять для разработки всех новых вакцин, даже против COVID-19.

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