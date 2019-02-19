Американские ученые из Техасского университета в Остине провели испытания на людях особых препаратов, которые очищают организм от старых, токсичных клеток.

Известно, что не все старые клетки умирают. Некоторые из них могут храниться в организме, они не могут делиться, но способны генерировать химические сигналы. По словам ученых, последние могут сыграть важную роль в борьбе со старением.

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Ученые испытали сенолитики – группу экспериментальных препаратов, выборочно уничтожающих старые клетки, пишет TechnologyReview.

В эксперименте приняли участие 14 человек, страдающих от идиопатического легочного фиброза (ИЛФ).

Идиопатический легочный фиброз – что это? Это заболевание легких, которое прогрессирует, оно характеризуется развитием неинфекционного воспалительного процесса в стенке альвеол. Болезнь чаще наблюдается у лиц пожилого и старческого возраста. Факторы риска – курение сигарет, гастроэзофагальный рефлюкс, генетические факторы, воздействие пыли металлов или пыли древесины.

В течение трех недель пациенты принимали по 2 таблетки, которые, по мнению ученых, могли очистить их от старых клеток. Они принимали лекарства от лейкемии дасатиниб (dasatinib) и добавку под названием кверцетин (quercetin).

В конце эксперимента участники могли преодолевать большие расстояния. У них улучшилось самочувствие. Ученые отметили, что у участников не было каких-либо серьезных побочных эффектов.

Несмотря на то, что исследования довольно небольшое, это значительный прорыв в лечении связанных с возрастом заболеваний, таких как ИЛФ.



Экспериментальные лекарства от старения успешно испытали на людях

Сейчас исследователи проводят тесты в группе над 15 больными с легочными заболеваниями и изучают группу из 20 человек, которые страдают хроническим заболеванием почек. Если эффективность препаратов докажут и избежать нежелательных эффектов удасться, к дальнейшим исследованиям будут привлекаться люди с менее опасными для жизни болезнями.

Этот эксперимент был предварительным. Экспериментальные лекарства даже не вошли в первую фазу трехэтапной структуры тестов.

Для того, чтобы лекарства получили одобрение Администрации по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США, они должны пройти несколько фаз трехэтапной структуры тестов.

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