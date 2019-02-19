Экспериментальные лекарства от старения успешно испытали на людях

73 Читати новину українською
Экспериментальные лекарства от старения успешно испытали на людях (Иллюстрация)
Экспериментальные лекарства от старения успешно испытали на людях (Иллюстрация) / Фото из свободных источников

Американские ученые из Техасского университета в Остине провели испытания на людях особых препаратов, которые очищают организм от старых, токсичных клеток.

Известно, что не все старые клетки умирают. Некоторые из них могут храниться в организме, они не могут делиться, но способны генерировать химические сигналы. По словам ученых, последние могут сыграть важную роль в борьбе со старением.

Читайте также: Канадские ученые создали лекарство от потери памяти

Ученые испытали сенолитики – группу экспериментальных препаратов, выборочно уничтожающих старые клетки, пишет TechnologyReview.

В эксперименте приняли участие 14 человек, страдающих от идиопатического легочного фиброза (ИЛФ).

 
Идиопатический легочный фиброз – что это?

Это заболевание легких, которое прогрессирует, оно характеризуется развитием неинфекционного воспалительного процесса в стенке альвеол.

Болезнь чаще наблюдается у лиц пожилого и старческого возраста. Факторы риска – курение сигарет, гастроэзофагальный рефлюкс, генетические факторы, воздействие пыли металлов или пыли древесины.

В течение трех недель пациенты принимали по 2 таблетки, которые, по мнению ученых, могли очистить их от старых клеток. Они принимали лекарства от лейкемии дасатиниб (dasatinib) и добавку под названием кверцетин (quercetin).

В конце эксперимента участники могли преодолевать большие расстояния. У них улучшилось самочувствие. Ученые отметили, что у участников не было каких-либо серьезных побочных эффектов.

Несмотря на то, что исследования довольно небольшое, это значительный прорыв в лечении связанных с возрастом заболеваний, таких как ИЛФ.

Експериментальні ліки від старіння успішно випробували на людях
Экспериментальные лекарства от старения успешно испытали на людях

Сейчас исследователи проводят тесты в группе над 15 больными с легочными заболеваниями и изучают группу из 20 человек, которые страдают хроническим заболеванием почек. Если эффективность препаратов докажут и избежать нежелательных эффектов удасться, к дальнейшим исследованиям будут привлекаться люди с менее опасными для жизни болезнями.

Этот эксперимент был предварительным. Экспериментальные лекарства даже не вошли в первую фазу трехэтапной структуры тестов.

Для того, чтобы лекарства получили одобрение Администрации по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США, они должны пройти несколько фаз трехэтапной структуры тестов.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд умер
сегодня
1009
Теги: Здоровье Лечение исследования
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
14 февраля 13:54 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
25950
Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
14 февраля 11:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза 280
Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
13 февраля 17:30 Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
Олександр Бевза 540
Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
12 февраля 14:00 Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
Олександр Бевза 453
Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
7 февраля 16:00 Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
Яніна Ткачук 2600
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
6 февраля 12:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 1892
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук