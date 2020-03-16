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Экспериментальный препарат против Эболы используют для лечения коронавируса

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Греческие врачи опробовали для лечения инфицированных коронавирусом экспериментальные лекарства против лихорадки Эбола.

Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения профессор Сотирис Циодрас на брифинге.

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По сообщениям СМИ, этот препарат применяли для лечения инфицированных коронавирусом в Патрах.

Существует специальная процедура, по которой предусмотрены и для нашей страны ввоз и применение этого препарата. Подчеркну – экспериментального препарата. Препарата, который использовался для лечения тяжело больных пациентов в Китае, Америке и других странах,
 – сказал Циодрас.

По его словам врачи следуют действующим международным рекомендациям по применению таких лекарств, и дают тройную противовирусную комбинацию, которая охватывает специальные лекарства против ВИЧ, лекарство против малярии, которые, как было установлено, обладают противовирусным действием. Эти лекарства использовали как минимум в трех случаях в Греции.

В Греции подтверждены 228 случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19, умерли трое. Восемь человек выписаны. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье Лечение Вирус Эбола
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