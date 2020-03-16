Экспериментальный препарат против Эболы используют для лечения коронавируса

Греческие врачи опробовали для лечения инфицированных коронавирусом экспериментальные лекарства против лихорадки Эбола.

Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения профессор Сотирис Циодрас на брифинге.

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По сообщениям СМИ, этот препарат применяли для лечения инфицированных коронавирусом в Патрах.

Существует специальная процедура, по которой предусмотрены и для нашей страны ввоз и применение этого препарата. Подчеркну – экспериментального препарата. Препарата, который использовался для лечения тяжело больных пациентов в Китае, Америке и других странах,

– сказал Циодрас.

По его словам врачи следуют действующим международным рекомендациям по применению таких лекарств, и дают тройную противовирусную комбинацию, которая охватывает специальные лекарства против ВИЧ, лекарство против малярии, которые, как было установлено, обладают противовирусным действием. Эти лекарства использовали как минимум в трех случаях в Греции.

В Греции подтверждены 228 случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19, умерли трое. Восемь человек выписаны. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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