Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить только врачи, а не скорая помощь

В случае подозрения на Covid-19, экспресс-тесты будут делать только врачи определенных учреждений здравоохранения. Скорая медицинская выезжает только на ургентные, то есть на неотложные случаи.

О том, что врачи скорой медицинской помощи не будут делать экспресс-эсты на коронавирус, сообщает пресс-служба Минздрава в фейсбуке.

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В случае подозрения на коронавирус, врач должен сделать больному два экспресс-теста: на грипп и на Covid-19.

Если тест на грипп оказался положительным, врач будет назначать соответствующее лечение. Если же экспресс-тест показывает наличие коронавируса, врач должен взять у пациента дополнительный образец, чтобы диагноз подтвердила Национальная референс-лаборатория.

Если в лаборатории подтвердят диагноз, только тогда можно говорить о подтвержденном случае болезни и действовать в соответствии с конкретным алгоритмом действий.

По состоянию на 21 марта в Украине подтвердили 73 случая заболевания коронавирусом, 3 из которых летальные, а 1 человек выздоровел.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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