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Экспресс-тесты на коронавирус "обманули" двух одесситов: больных отпустили домой

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По состоянию на 26 марта коронавирус подтвердили у 196 украинцев, из которых пятеро одесситов. Интересной оказалась история двух жителей "Южной Пальмиры", у которых экспресс-тесты показали, что те здоровы, поэтому их даже отправили домой.

Первый из них вернулся с болезнью из Австрии в Украину еще 13 марта, пишет издание "Думская".

Важно В Украине почти 200 больных коронавирусом: ЦОС

Поскольку мужчина нехорошо себя чувствовал, сразу же после возвращения обратился к врачам. У него обнаружили пневмонию, но тестов тогда еще не было. Тогда одессит самоизолировался.

Впоследствии он прошел экспресс-тест, который показал отрицательный результат. Только через неделю после лабораторного анализа стало известно, что у мужчины таки есть коронавирус. Беда в том, что он прекратил режим самоизоляции, когда экспресс-тест показал отрицательный результат.

О втором случае тоже пишет издание "Думская". Здесь история очень похожая: человек 16 марта вернулся из Германии, но экспресс-тест показал ему, что он здоров.

Уже 17 марта ему стало плохо, поэтому жена вызвала скорую. Мужчину привезли в инфекционное отделение больницы, но экспресс-тесты показали отрицательный результат.

Врач попросил его подписать отказ от госпитализации и самоизолироваться. Впоследствии 26 марта мужчине снова стало хуже, он поехал в больницу, а там ему и сообщили, что пришли окончательные результаты тестов из Киева.

Что известно о коронавирусе в Украине?
По данным Минздрава, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев заболевания коронавирусом. Из них 6 человек умерли, и лишь 1 человек вылечился.

Интересно, что в тот же день в Черновцах сообщили, что кроме первого вылеченного 26 марта выздоровели еще трое людей.

коронавірус, симптоми
Симптомы заболевания коронавирусом / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе 26 марта: Украина закрывает границы, в мире более 500 тыся инфицированных
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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Лечение Здоровье Коронавирус в Украине Новости Одессы
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