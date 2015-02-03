Экстремальная медицина

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Вот уже полгода в одесском патриотическом лагере "Укроп" проходят обучение добровольцы, получают знания по экстремальной медицине. Во время боевых действий именно они смогут оказать первую неотложную помощь пострадавшим.

Условным тяжелораненым оказывают первую медицинскую помощь и под прикрытием группы бойцов отправляют к автомобилю.

Занятия проводятся в любую погоду. Вот и в этот раз, несмотря на дождь, одесситы учатся военной тактике и оказанию первой медицинской помощи. Отработку навыков проводят опытные специалисты.

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Обучение позволяет приобрести такие навыки, которые пригодятся в зоне боевых действий. Из пятидесяти курсантов из этого набора жесткий отбор прошли только двенадцать. Именно они смогут быть полезны в зоне АТО.

Некоторые патриоты, которые учились в одесском лагере "Укроп" военной тактике, сейчас уже воюют на Востоке. Теперь очередь за теми, кто приобретает опыт в экстренной медицине.

Отметим, в Одессе презентовали экипировку, что недавно Минобороны получило от канадцев. Это 30 тысяч комплектов военной формы и вдвое больше комплектов обуви.

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Теги: Здоровье АТО Новости Одессы
Источник: Телеканал новостей "24"
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